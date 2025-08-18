Angyalföldi Utcabál ABBA-hangulatban

ABBA;Angyalföld;utcabál;

2025-08-18 11:30:00 CEST

Retró hangulat, ABBA Táncshow, gyerekprogramok, kézműves vásár és sportélmények várnak augusztus 31-én a Dagály utcában – ahol minden generáció garantáltan jól érezheti magát!

Időutazásra hív idén is az Angyalföldi Utcabál: 2025. augusztus 31-én a 70-es, 80-as évek és az ABBA-korszak hangulatával várják a látogatókat a Dagály utcába. A reggel 10-től este 10-ig tartó ingyenes rendezvényen a retró életérzés és a folk elemek keverednek a modern családi programokkal – garantáltan minden korosztály megtalálja a kedvencét.

A nap fő tematikáját az ABBA korszak adja: a nagyszínpadon a Vitalitás Tánc és Sport Egyesület előadásában látványos ABBA Táncshow idézi meg a legendás svéd együttes slágereit, koreográfiáit és ikonikus stílusát. Az estét a Diszkókirálynők élő koncertshow koronázza meg 20:00 órától, amikor Sári Évi, Singh Viki és Békefi Viki előadásában csendülnek fel a legismertebb hazai és nemzetközi diszkóslágerek.

Egész nap változatos élményeket kínál a rendezvény. A legkisebbeket a Tücsökkert játékparkja, bábszínház, mesekoncert és születésnapi kvíz várja. A klasszikus „ugróiskolás” nosztalgiázástól a kreatív kézműveskedésen át egészen a gumizásig és golyózásig sok régi játék újra életre kel. A „Bezzeg az én időmben” játéktér visszarepít a gyermekkorba: Rubik-kocka, Gazdálkodj okosan, Frakk és Kisvakond, no meg a klasszikus mesék élőszóval a Retro Mesefotelben.

A Mesterségünk címere interaktív vásársoron kézműves műhelyekkel, kóstolókkal és mesterségbemutatókkal találkozhatunk, míg a Boribon baba kuckó külön kis világot teremt a legkisebbeknek, tele emlékekkel és régi játékokkal.

A sportolni vágyókat a Mozgás tér várja, ahol a floorballtól a squashon át a mászófalig minden kipróbálható, de lesz erőpróba, evezős verseny, ügyességi játékok és sportlövészet is. A kerület civil szervezetei egészséges életmóddal kapcsolatos programokkal is készülnek.

A színpadon egymást váltják a szórakoztató műsorok: a Buborék együttes interaktív koncertje nyitja a napot, ezt követi a Hahota Gyermekszínház Ludas Matyi előadása, majd a Vadrózsa Néptáncegyüttes hozza el a hagyományos utcabáli hangulatot. Délután a Játékos Tudomány interaktív bemutatója, a Zenebatyu és Rolando bűvészshow-ja gondoskodnak a látványról, nevetésről és varázslatról. A Családi kvízjáték pedig szuper ajándékokkal várja az érdeklődőket.

A vidámpark, old timer autókiállítás, retro vásári forgatag, Kádár Ferkó fotószínháza és a helytörténeti kiállítás pedig csak tovább fokozzák az élményt, igazi retró családi fesztivállá varázsolva az eseményt.

Augusztus 31-én tehát irány Angyalföld! Jöjjenek gyerekek, szülők, nagyszülők, ABBA-rajongók és játszani vágyók – mindenkit vár a nosztalgikus hangulat, a múltidéző játékok és a felejthetetlen élmények sora az Angyalföldi Utcabálon.

A rendezvényen való részvétel ingyenes!