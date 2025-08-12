Elaltatás után büntetőfeljelentés: meg lehetett volna menteni a lipcsei állatkert kistigriseit, de nem akarták

Németország;állatkert;Lipcse;büntetőfeljelentés;szibériai tigris;Peta;elaltatás;

A Népszava által megkérdezett szakértő szerint az is humánusabb lett volna, ha a kistigriseket hagyják a velük nem törődő anyjuk mellett, és megvárják, amíg kimúlnak.

Büntetőfeljelentést tett hétfőn a nemzetközi állatvédő szervezet, a PETA németországi irodája a lipcsei állatkertben a hétvégén elaltatott három szibériai tigriskölyök ügyében. A PETA azt kéri a hatóságoktól, hogy vizsgálja meg, a mesterséges szaporítás milyen károkat okoznak az állatoknak, illetve, ha természetes úton termékenyítik meg az anyatigrist, akkor is magára hagyta volna-e a kölykeit.

A lipcsei állatkertben a Yushka nevű szibériai tigris szerdán három kölyöknek adott életet. Az első napon még gondozta a kicsiket, utána magukra hagyta őket. Az állatkert közleménye szerint az állatokat kamerával folyamatosan megfigyelték, majd miután az anya két napig nem törődött a kicsikkel, elaltatták őket. – Yuskának ez volt az első ellése. A kicsik az ellátatlanság miatt elkezdtek kihűlni, legyengülni, meg akartuk kímélni őket a további szenvedésektől, ezért hoztuk meg a nehéz döntést az elaltatásukról – nyilatkozta Jörg Junhold állatkert igazgató, hozzátéve a lipcsei állatkert bízik benne, hogy Yushka a következő alkalommal nem hagyja magára kicsinyeit. Amint a PETA által tett büntetőfeljelentés is mutatja, a döntés meglehetős felháborodást váltott ki Németországban, a Népszava által megkérdezett szakértő is kétségbe vonja, hogy helyes döntés volt-e a tigriskölykök elaltatása.

Szerintem hibát követett el a lipcsei állatkert, mindegyik tigriskölyköt meg lehetett volna menteni, ha van erre szándék

- mondta lapunknak Tóth Tibor, a MagánZoo tulajdonosa, aki már 54 nagymacskát nevelt fel. - Nem könnyű ezeket az állatokat kézből etetni, de ez is megtanulható. Az ember ujja hasonlít az anyaállat emlőjére, előbb ezt kell bedugni a kölyökállat szájába. Amikor a kölyök rákapott, akkor kell ügyes mozdulattal becsúsztatni a cumit és kihúzni az ujjat. Előfordulhat, hogy ez többször nem sikerül, de előbb vagy utóbb menni fog. A szibériai tigriseknek eszméletlen életben maradási ösztöneik vannak. Meg lehetett volna menteni őket.

A szakember úgy véli, az is humánusabb lett volna, ha a kicsiket otthagyják az anyjuk mellett és megvárják, amíg kimúlnak. – Így lett volna még esélye az anyatigrisnek meggondolni magát, és jobb lett volna a megítélése is az egésznek - jelentette ki Tóth Tibor. - A német jogvédők kérdésére nem tudom, hogy lesz-e bárki, aki hiteles választ tud adni. Azt gondolom, szibériai tigris már csak állatkertekben él, mert a természeti környezetét úgy alakította az ember, hogy ott nem tud túlélni. Nincs számára elég táplálék, nincs elég ivóvíz. (A szibériai tigris a tigris hat még élő alfajának az egyike, veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség, az IUCN vörös listáján, amelynek 2022-es becslése szerint akkoriban 285-486 szibériai tigris élhetett vadon az orosz Távol-Keleten, Kínában, illetve esetleg Észak-Koreában – a szerk.) Tóth Tibor szerint az is elég lehetett volna, ha a lipcsei állatkertben valaki beírja egy online keresőbe, hogy vadállatok kézből etetése, és rengeteg szakembert találtak volna, aki ezt vállalja, de a kölykök ideiglenes befogadása is megoldható lett volna, ha van erre szándék.

Csak gyaníthatjuk, hogy szándék egyszerűen a pénzhiány miatt nem volt, Burkhard Jung polgármester, a kormányzó szociáldemokraták politikusa legalábbis a Leipziger Volkszeitungnak azt mondta, Lipcsére kemény, összesen akár százmillió euró nagyságrendű megszorítások várnak, amelyek minden intézményt érintik, beleértve a a szász tartományi főváros egyik fő turistaattrakciójának számító állatkertet is.

Az ügyben megszólalt Arne Lawrenz, a wuppertali állatkert igazgatója szerint a kihalás fenyegette fajokat - ezek közé tartozik a szibériai tigris is - csak mesterséges megtermékenyítéssel lehet életben tartani. – Az a távlati cél, hogy amikor az éghajlati és egyéb körülmények ezt lehetővé teszi, ezeket a fajokat vissza lehessen vezetni a természetbe. A természetben is előfordul, hogy az anyaállat nem gondoskodik a kölykeiről és magára hagyja őket. Ott ez sokkal ritkább, mint az állatkertekben. Sajnos a fajok megmentése közben el kell viselnünk veszteségeket is - jelentette ki az állatkerti igazgató az ARD német közszolgálati televízióban.

Mások ennél sokkal szkeptikusabbak. – A tigrisek állatkerti tartása és szaporítása a faj fennmaradása szempontjából zsákutca, az állatkerti tigriseknek ugyanis olyan magatartásbeli zavaraik támadnak, amelyek miatt lehetetlen a vadonban szabadon engedni őket. Állatkerti jelenségnek számít, hogy a tigrisek, az oroszlánok és a csimpánzok nőstényei meglehetős gyakorisággal elutasítják a kölykeiket. (...) Azt a több millió euró adófizetői pénzt, amelyet évente az állatkertek kapnak, inkább valódi védelemre, a természetes élőhelyük megőrzésére kellene fordítani – érvelt a lipcsi állatkert elleni büntetőfeljelentés mellett Peter Höffken, a PETA Deutschland szakreferense.