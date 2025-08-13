A vártnál rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, elhúzódik a felújítás

Flórián tér;felújítás;BKK;felüljáró;

2025-08-13 13:48:00 CEST

A déli híd részműszaki átadás-átvétele csak novemberben történhet meg, a felújítás ezt követően léphet majd a következő szakaszába.

A vártnál rosszabb műszaki állapotban van a Flórián téri felüljáró déli hídja (ez vezet a Szentendrei útról Pest irányába), ezért elhúzódnak a jelenleg is zajló felújítási munkálatok – tudta meg a Magyar Hang, a lap információit Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője is megerősítette.

Kovács Bendegúz elmondta, hogy az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A felújításon dolgozó tervezők és mérnökök mintavételezéssel és műszeres mérésekkel vizsgálták a károsodás mértékét és kiterjedését, különös figyelmet fordítva az esetleges sószennyezettségre. A független vizsgálat eredménye azt állapította meg, hogy jelentős, csak a bontási munkálatok elvégzését követően láthatóvá váló károsodások vannak a déli híd pályalemezén.

A vártnál rosszabb állapotok nehezítik az új szigetelés megfelelő kialakítását, ezért olyan javításokra is szükség lesz, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.

– A szakemberek a legbiztonságosabb és a legmegfelelőbb műszaki megoldást választották annak érdekében, hogy a déli felüljáró további évtizedekig biztonságosan használható legyen. A kivitelező elkezdte a pályalemez konzolos részeinek javítását, mivel ezek elengedhetetlenek a híd stabil és üzemszerű használatához – fejtette ki Kovács Bendegúz. Hozzátette, hogy

a feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg, ezt eredetileg szeptemberre várták.

A Magyar Hang kiemeli, ez egyben azt is jelenti, hogy a felújítás csak ezt követően léphet a következő szakaszába, amikor a déli hídon majd ismét a korábban már megszokott forgalmi rend szerint haladhat a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, tehát ezután tudják majd csak lezárni az északi hidat. A délihez hasonlóan az északi hídon is a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik majd a felújítás. Feltételezik, hogy az északi híd bontása során is hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint ahogy ez most a délinél történt, ennek fényében fogják látni, mekkora pluszköltségei lesznek a teljes felújításnak és mennyi plusz munkaidővel fog járni.

A déli hidat még március 1-jén zárták le.