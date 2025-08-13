MOK: Takács Péter újabb határt lépett át az orvosokkal kapcsolatos kommunikációjában

Orbán-kormány;orvosok;Magyar Orvosi Kamara;Takács Péter;

2025-08-13 11:05:00 CEST

A Magyar Orvosi Kamara szerint legutóbb a szocializmusban volt példa ilyen, „az orvosközösséggel szembeni kártékony hatalmi kommunikációra”. A MOK úgy látja, hogy az egészségügyi államtitkár tevékenységével az orvosokba, ezáltal az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja.

„Takács Péter újabb határt lépett át az orvosokkal kapcsolatos kommunikációjában: a kamara demokratikusan választott vezetői után már az orvosi köztestület egészét támadja” – olvasható a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerdai közleményében.

Azt írták, az egészségügyi államtitkár a Fidesz-frakció Harcosok Órája című podcastjének 2025. július 31-ei élő műsorában „megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását, egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálva” a Magyar Orvosi Kamarát. Az államtitkár kijelentette, hogy a kormány küzd a szakmai szervezet ellen, amit a MOK újabb határátlépésként értékel.

A kamara szerint Takács Péter „tevékenységével az orvosokba, ezáltal az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja, pedig orvosként és a szaktárca képviselőjeként is annak erősítéséért kellene dolgoznia”.

A Magyar Orvosi Kamara felszólítja az államtitkárt, hogy az orvosi autonómia elleni támadásával hagyjon fel, tartsa tiszteletben a hivatás egyetemes értékeit, „a demokratikusan választott, a gyógyítás megfelelő feltételeiért, a szakma fejlődéséért és a betegellátás minőségének javításáért kiálló köztestületet ne támadja”. A közlemény hozzáteszi: