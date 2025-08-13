Harmadfokú hőségriasztás lép életbe csütörtöktől

időjárás;hőség;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;kánikula;hőségriasztás;NNGYK;harmadfokú hőségriadó;HungaroMet;

2025-08-13 13:48:00 CEST

Csütörtök 0 órától vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb figyelmeztetési szint. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban pedig akár 35 fok fölé is emelkedhet.

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, szerdai közleményében.

Mint figyelmeztetnek, ez a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban pedig akár 35 fok fölé is emelkedhet.

A közleményben felhívják a figyelmet, hogy a rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Azt kérik, hogy a legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget. Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem.

Arra is emlékeztetnek, hogy vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben lehet bográcsozni, grillezni, de a tüzet nem szabad figyelmen kívül hagyni.