Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe vasárnaptól

2025-08-09 13:22:00 CEST

A hatóság arra kéri a lakosokat, hogy fokozottan ügyeljenek ennek betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg.

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnaptól ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte szombaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A közlemény kiemeli, a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, az erdőtüzek többségét ugyanis továbbra is emberi figyelmetlenség, például eldobott csikk okozza.

A tűzgyújtási tilalmat a Nébih a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével

2025. augusztus 10-től rendeli el.

A közlemény szerint Magyarország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, a kiszáradt erdőtalajok pedig a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik.

A fenyves állományok, erdőfelújítások, erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek.

Az extrém száraz biomassza miatt gyors tűzterjedés alakulhat ki már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Megnőhet a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek.

Nő a tüzek ugrótűz potenciálja is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.

A hatóság arra kéri a lakosokat, hogy fokozottan ügyeljenek a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. „Egy másodperc odafigyelés száz órás tűzoltást és száz éves erdészeti helyreállítást előzhet meg” – áll a közleményben, mely hangsúlyozza, hogy

a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu, vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.