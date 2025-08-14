Az amerikai Rodolfo

Egyesült Államok;Donald Trump;Nemzeti Gárda;Washington DC;

2025-08-14 06:00:00 CEST

Az elnök nyolcszáz nemzeti gárdistát rendelt Washington D.C.-be, hogy az állítás szerint megtörje a szövetségi fővárosban zajló bűnözési hullámot. Az elnöki hatáskör alá vont, belföldön is bevethető katonai egység mellett több mint 100 FBI ügynököt is járőrmunkára fogtak, együttesen ők segítenek a washingtoni rendőrségnek úrrá lenni a helyzeten. Az amerikai főváros bűnözési statisztikái a fejlett világban kiugróan rossznak számítanak, ennek optikáját pedig az is rontja, hogy a városban lakók közel fele afroamerikai, tehát tálcán kínálja fel a Trump-kormány kommunikátorai számára a rasszista és gyűlöletkeltő narratívát.

Ez a politikai fabula tovább folytatható a liberális gondolkodású milliós nagyvárosokkal. Chicago, New York City, Los Angeles is célkeresztbe kerülhet, ahol a demokrata városvezetés a fekete, barna, meleg vagy éppen transznemű lakosság istápolása mellett elfeledkezett a közbiztonság, a köztisztaság és egyéb városi közszolgáltatások biztosításáról. Az ún. menedékvárosok a konzervatív-populista Fox News műsoraiban mérgekben fürdő Bábelként jelennek meg, ahol az illegális bevándorlók öt csillagos elhelyezése többet ér, mint az emberélet. A menedékváros politika alapján a városi rendőrség ráadásul nem köteles együttműködni a Trump tömeges deportálását végrehajtó ICE hatósággal, amely a Fehér Ház szemében nyílt árulással ér fel.

A washingtoni erődemonstráció tehát egy laboratóriumi kísérletként is felfogható, amelynek tapasztalatait nemsokára az ellenzéki vezetésű városok és vezetői ellen lehet kamatoztatni a politikai arénában. Trump egyvalamihez nagyon ért, ez pedig a politikai cselekvés látványos tálalása. Most pedig, hogy egyes sajtóértesülések szerint az igazságügyi minisztérium munkatársainak több száz helyen kellett használniuk lefestőjüket, hogy Trump nevét kitöröljék az Epstein-akták oldalairól, remekül jön egy nagyszabású elterelés.