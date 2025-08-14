Orbán Viktor;szabadság;uborka;

Vannak dolgok, amelyek anélkül is kedvesek a magyar ember lelkének, hogy a politika megmondaná, mit gondoljunk róluk: fixen ilyen a szabadság meg a kovászos uborka. Előbbiért, például a bántalmazott gyerekek vagy a kisebbségek szabadságáért százezrek vonulnak maguktól is, nem kell hozzá a miniszterelnök úr, hogy Brüsszelben a nemzet, Dopeman podcastjében pedig a művészi szabadságról beszéljen. Utóbbiban viszont jó érzékkel látott potenciált, mikor a 2020-as koronavírus járvány kellős közepén kellett valami szimpátia-poszt a közösségi médiába - és ki tud haragudni a kovászos uborkára, ugyebár.

Most, hogy a párt évek óta nem tapasztalt válsággal küzd, felbukkantak a Dopemanek és Muri Enikők, csak hát amíg az uborkának nincs véleménye, addig a hírességeknek van.

Legalábbis Dopemannek volt, többek között a kiskorú lányok megrontása és a nőkkel szembeni erőszak legitimálásáról. A miniszterelnöknek sok a rap, mondja, amivel nehéz vitatkozni, hát ízlés dolga, az uborka is készíthető végülis kovászos kenyérrel és anélkül is. Csak „kígyóvállú szarjancsi” fiatalként előbb értem a savanyúságokkal kapcsolatos ízlését, mert a Led Zeppelint felhozni, mint számára kedves ellenpélda, megosztóbb kérdés, mint hogy akkor most kell-e szőlőlevél az uborkához vagy sem. Kétségkívül remek muzsika - ebben legalább egyetértünk, ha már a szabadságról alkotott nézeteink különböznek -, csak arról a Led Zeppelinről beszélünk, amelynek érdemes utánanézni, mi minden volt megengedett egy-egy hírhedtté vált koncert utáni buliban. Ha már politikai érdekből szeretnék megmondani, mit kellene szeretnie a fiataloknak.

A miniszterelnök láthatólag mestere a savanyított uborkának, így tudja, az erjedés kulcsa a helyes alapanyagok megfelelő arányának eltalálása, ami variálható ugyan, de akkor sem jó taktika például fokhagymával, kaporral, sóval vitatkozni, amelyet azért a többség egyformán szeret. Hasonlóképp nem jó stratégia, ha drogügyi biztost küldünk a fiatalok körében népszerű zenészekre vagy fesztiválokat világítunk át - mert mint az erjedés, ha túltolsz valamit, te jársz pórul.