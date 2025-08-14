Hosszú álom

Egyesült Államok;kivándorlás;aggodalom;Donald Trump;zsidó közösség;

Túl hosszú és túságosan mély ez az amerikai álom. A Nobel-díjas Karikó Katatalin csak egyike a kényszerébredőknek, akiknek a Trump-kormányzat lesarabolta az állami támogatását. Trump újraválasztása óta egyre több amerikai érzi úgy, hogy biztonságosabb jövőt kell keresnie hazáján kívül - írja a Portfolio. Zsidó családok német állampolgárságért folyamodnak, kutatók Franciaországban kérnek menedéket, míg mások brit útlevélre váltanának. Tömegek készülnek elhagyni az Egyesült Államokat, és Európába indulnak az újvilágból.

Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság – három ország, három különböző történelmi kapcsolat az Egyesült Államokkal, mégis most mindhárom a biztonság, a szabadság és a politikai menedék ígéretévé vált számos amerikai számára. Trump második elnöki ciklusának kezdete óta egyre több amerikai keres lehetőséget, hogy végleg vagy ideiglenesen elhagyja hazáját. A döntést gyakran a félelem motiválja – félelem a szélsőséges politikai retorikától, az akadémiai szabadság gyengítésétől vagy éppen a demokratikus intézményrendszer meggyengülésétől.

A német konzulátusok adatai szerint a kérelmek száma látványosan nőtt: míg 2016-ban 350 ilyen kérvény érkezett New Yorkban, 2024-ben számuk már meghaladta az 1500-at. 2025 első felében pedig már 3000 kérelem érkezett a Fance24 cikke szerint. Bár a legtöbben nem tervezik az azonnali költözést, egyre többen tekintenek Németországra „biztonsági hálóként” arra az esetre, ha az amerikai belpolitikai légkör tovább romlik.

A zsidó közösségen túl egy másik, amerikai szempontból szintén aggasztó tendencia körvonalazódik: a tudományos elit körében is egyre többen döntenek a távozás mellett.

Az Aix-Marseille Egyetem Safe Place for Science elnevezésű programja 2025 nyár elején fogadta az első nyolc amerikai kutatót, aki a Trump-adminisztráció alatt várható forráskivonások és politikai nyomás miatt döntött úgy, hogy Franciaországban keres új otthont. Csaknem ezer kutató jelentketett júliusig a Stanfordról és a Yale-ről. „Ami ma történik, az nem független a történelem sötétebb korszakaitól” – fogalmazott az egyetem elnöke, Eric Berton a Politicónak nyilatkozva, arra utalva, hogy a második világháború előtt és alatt is számos európai tudós menekült az Egyesült Államokba. Most viszont az irány megfordult.

Nemcsak Németország és Franciaország, hanem az Egyesült Királyság is célponttá vált. A brit Belügyminisztérium adatai szerint 2025 első három hónapjában rekordszámú amerikai – több mint 1900 fő – kérte a brit állampolgárságot vagy a letelepedési engedélyt – írja a New York Times. A londoni Wilsons Solicitors ügyvédi iroda bevándorlási jogásza, Muhunthan Paramesvaran szerint az érdeklődés közvetlenül Trump újraválasztása után ugrott meg. Akár a német állampolgárság igényléséről, akár a tudományos menedék kereséséről, akár a brit állampolgárság igényléséről van szó, közös nevezőjük a politikai és társadalmi klíma miatti aggodalom. Az amerikai közéletben megerősödő gyűlöletbeszéd és az intézményes nyomásgyakorlás olyan figyelmeztető jelek, amelyek miatt sokan inkább Európát választják – szólnak a sajtóbeszámolók.

Európa csak áll és néz, mivé foszlott az amerikai álom.