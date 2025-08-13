Vezetőváltás a Mohu élén: a Mol hulladékcégének irányításában már megvalósul a körforgás

MOL;Pethő Zsolt;Mohu Mol;

2025-08-13 20:15:00 CEST

Pethő Zsolt, a Mol „csoportszintű körforgásos gazdasági szolgáltatások vezetője” saját döntése alapján távozik tisztségéből és a társaságon kívül folytatja pályafutását – közölte az olajcég. Megjegyzendő: eddig Pethő Zsolt töltötte be a csoport széles ismertségre szert tevő hulladékkoncessziós cége, a Mohu Mol elnök-vezérigazgatói posztját is.

Pethő Zsolt helyét 2025. augusztus 15-től Simola József csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettes veszi át. Utóbbi tisztséget mostantól Székely Ákos jelenlegi csoportszintű pénzügyi tervezési és beszámolási ügyvezető igazgató tölti be, aki ebbéli utódja kinevezéséig korábbi feladatait is ellátja.

A cégcsoporthoz 2003-ban csatlakozó Simola József eddigi tisztségét 2011 óta töltötte be; az azt megelőző öt év során pedig a „társasági szolgáltatások” területet vezette. Az új Mohu-vezér folytatja a „körforgásos gazdasági szolgáltatások” szervezetépítését és hatékonyságnövelését.

Székely Ákos 2013-ban egy leányvállalat pénzügyi igazgatójaként csatlakozott a csoporthoz. Később a Mol Petrokémia, a Mol Magyarország és a horvát INA pénzügyi területeit vezette. Eddigi beosztását 2018 óta tölti be, ahol a kontrollingért, a számvitelért és az adózásért felelt – zárul a közlemény.

A Mohu 35 éves állami koncesszió keretében két éve irányítja a hazai hulladékágazatot. Az indulóév 5,6 milliárdos nyeresége után tavaly több mint 50 milliárdos veszteséget szenvedtek el. Míg előbbit forgalombecslési bizonytalanságokkal, utóbbit az üzletépítés előre látott kezdőköltségeivel indokolták. A Mol csoport minapi, első félévi tőzsdei gyorsjelentése szerint a „körforgásosnak” nevezett hulladékipari tevékenység kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti (EBITDA-) eredménye az előző év hasonló időszakának 7,4 milliárdos vesztesége után idén már 1,1 milliárdos nyereségbe fordult. Szakértők szerint a koncesszió érvényesítése számos feszültséget szült, például a hasznosítható települési hulladékok eddigi piaci kereskedőivel, de a palackvisszaváltási rendszer bevezetése is ellentmondásosra sikeredett.

Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese a „körforgásos gazdasági szolgáltatásokkal” kapcsolatos feladatok megszaporodása miatt a terület feletti vezetői jogok gyakorlására Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját hatalmazta fel.

Pethő Zsolt kulcsszerepet vállalt a Mol legfiatalabb üzletága elindításában – írják. Irányítása alatt a „körforgásos gazdasági” terület felépült és megerősödött: a hazai hulladékkoncesszió indulása után a jogszabályi feladatokat maradéktalanul ellátó üzleti szervezet jött létre. A megújított palackvisszaváltási rendszerrel „a mindennapokban is hangsúlyosabban megjelent a fenntarthatóság ügye” – fogalmaznak. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató ennek szellemében megköszönte Pethő Zsolt úgy 27 éves, mint a hulladékkoncessziós területen végzett munkáját, a továbbiakra pedig – amiként a most kinevezett utódoknak új tevékenységük kapcsán is - sok sikert kívánt.