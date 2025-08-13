Forinterősödést hozhat az Orbán-kormány bukása

Orbán Viktor;kormányváltás;parlamenti választások;Barclays;forinterősödés;Magyar Péter;Tisza Párt;

A Barclays elemzői a 2023-as lengyelországi választást hozzák példaként. Ha a Tisza Párt győz, akár 380 forintos euró is jöhet.

A brit Barclays bank elemzői szerint ha a jövő évi választásokon leváltaná a Tisza Párt az Orbán-kormányt, az a forint akár 5,5 százalékos erősödését is magával hozhatná – írta a Bloomberg, a bank elemzőinek jegyzetére hivatkozva. A forint az elmúlt hetekben kifejezetten jól teljesít: az euróval szemben 11 hónapos csúcson van, az elmúlt napokban 395–396 forintos sávban jegyezték. A forintot segíti a jelenleg likvid piac, a magas magyar jegybanki kamat, a folyamatban lévő eurózónás kamatcsökkentések és a bizakodó nemzetközi hangulat. Az utóbbi napok forinterősödése jelentős részben a várható amerikai–orosz csúcstalálkozónak, illetve a piac optimista légkörének köszönhető.

A Barclays elemzői – Sheryl Dong és Marek Raczko – megjegyzik, hogy

bár Orbán Viktor 2010 óta minden lehetséges választást megnyert Magyarországon, Londonból nézve is reális esély van arra, hogy jövő áprilisban kormányváltásra kerüljön sor.

Ezt jelzi a Tisza Párt közvélemény-kutatásokban mért kényelmes előnye. A Barclays elemzői szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének győzelme elősegítené a forint erősödését és fellendülését azáltal, hogy felszabadítaná Magyarország európai uniós forrásait, amelyeket a jogállamiság sérelme miatt jelenleg blokkol az Európai Bizottság. „Orbán euroszkeptikus kormányának vége pozitív hátteret biztosíthat a forint és a magyar államkötvények számára” – fogalmaztak. Vagyis a forint erősödése mellett arra is számítanak, hogy egy Tisza-kormány olcsóbban tudná finanszírozni a magyar államadósságot.

A banki elemzők a 2023-as lengyelországi választást hozzák példaként: akkor a Donald Tusk vezette ellenzéki koalíció leváltotta az uniószkeptikus PiS-kormányt, és megnyitotta Varsó számára az uniós forrásokat.

Ezt alapul véve valószínűsítik, hogy a forint akár 5,5 százalékos felértékelődést is elérhet, ami 380 forintos euróárfolyamot jelenthetne. Erre ma még csekély az esély, de érdemes megjegyezni, hogy ilyen szinten az euró/forint árfolyam 2023 vége óta nem járt.

A forint jelentős erősödése egyrészt csökkentené az importált inflációt, másrészt akár teret is nyithatna a Magyar Nemzeti Bank számára a kamatcsökkentésekhez, ami gazdaságélénkítő hatású lehetne. A Barclays elemzői nem csak a levegőbe beszéltek: befektetőiknek kifejezetten javasolják a forint melletti pozíciók felvételét a választásokig. Amennyiben több hasonló elemzői ajánlás születik, az önmagában is erőt adhat a forintnak. Ugyanakkor a mérleg másik serpenyőjében forintgyengítő kockázatok is vannak: elég csak a romló ukrajnai helyzetre, a magas államháztartási hiányra vagy a kormányzati túlköltekezésre utalni – ezek mind kiválthatnak egy gyengülő trendet a forintpiacon.