Nemi erőszak kísérlete miatt is elfogtak valakit a rendőrök idén a Sziget Fesztiválon

rendőrség;elfogás;Sziget Fesztivál;szexuális erőszak;

2025-08-13 16:45:00 CEST

Különféle kábítószeres bűncselekmények és garázdaság miatt is akadt dolguk.

Civil ruhás rendőrök is részt vettek a 2025-ös Sziget Fesztivál biztosításában – derül ki a rendőrség hétfői közleményéből.

A hatóság tájékoztatása szerint így hatékonyabban tudták kiszűrni a bűncselekmények elkövetőit, mivel a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak.

A fesztiválhoz kapcsolódóan három személyt kábítószer-kereskedelem gyanúja, további tíz főt kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása gyanúja miatt fogtak el. A rendőrök különféle droggyanús anyagokat is lefoglaltak: mintegy 55 gramm tablettát, körülbelül 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot. Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, csalás miatt szintén két főt állítottak elő. Egy-egy személyt szexuális erőszak kísérlete, illetve szexuális kényszerítés miatt fogtak el. Emellett négy olyan személyt is elfogtak, akik ellen körözés volt érvényben.

Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátását kezdeményezték.

A Sziget környékén a közúti és hajóforgalmat is ellenőrizték. A közlekedési ellenőrzések során egy főt engedély nélküli vezetés, egy másikat eltiltás hatálya alatti járművezetés, egy harmadikat pedig ittas vezetés miatt fogtak el.

A személyszállítással kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival közösen összesen 697 taxit ellenőriztek. Az akció során 82 esetben tártak fel szabálytalanságot.