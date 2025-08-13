Felfüggesztett börtönt kér a Szabadság hídon tüntető momentumosokra az ügyészség

Szabadság híd;felfüggesztett szabadságvesztés;Momentum Mozgalom;hídfoglalás;

Fél órára akadályozták a villamosforgalmat. Csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete miatt emeltek ellenük vádat.

Öt momentumos aktivista ellen indítványozott felfüggesztett szabadságvesztést az ügyészség, amiért egy április 22-ei megmozduláson az úttestre ülve tiltakoztak – közölte egy szerdai Facebook-posztjában az ellenzéki párt.

E szerint csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete miatt emeltek ellenük vádat, amiért fél órán át, egy ülődemonstráció keretében akadályozták a villamosközlekedést. A Momentum Mozgalom jelezte, a tüntetők célja az volt, hogy áthaladjanak a Szabadság hídon a budai oldalra, amit a rendőrség nem engedélyezett, és a párt szerint a rendőri jelenlét akadályozta a továbbhaladásukat.

A párt azt is kifogásolta, hogy miközben a hídon nagyjából ötven ember tartózkodott, közülük csak öt fő – valamennyien a Momentumhoz köthetők – ellen indult büntetőeljárás, míg a többiek esetében csak szabálysértési eljárás indult. Álláspontjuk szerint a vádemelés oka az, hogy az érintettek kiálltak a gyülekezési szabadság mellett.