Már egy alapítvány is létrejött az Orbán-féle Digitális Polgári Körökért, elsődleges feladata a pénzgyűjtés és pénzosztás lesz

Szigorúan a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd érdekében.

A Digitális Polgári Körök mögött álló Partos Bence friss cégéhez hasonló néven új alapítvány jelent meg, Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány néven – írja a hvg.hu.

A szervezet célja források gyűjtése és elosztása „a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd” támogatására a közösségi médiában.

Az alapítvány várhatóan a DPK-projekt finanszírozási és forráselosztási feladataiban vállalhat szerepet. A Fővárosi Törvényszék gyorsított, egyszerűsített eljárásban, az alapítási kérelem benyújtását követő hét napon belül jegyezte be a szervezetet. Székhelye Budapesten, a XIII. kerületi Kassák Lajos utca 19–25. szám alatt található, azon a címen, ahol Partos Bence vállalkozása, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Kft. is be van jegyezve.

A cégbejegyzés két nappal előzte meg az alapítvány alapító okiratának elkészítését: a vállalkozást július 8-án jegyezték be. Ezt követően július 26-án és 28-án a cég védjegybejegyzési kérelmeket nyújtott be a DPK név és az ahhoz kapcsolódó logók kapcsán a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

A portál szerint Partos Bence szerepének jelentőségét a DPK-projektben az is mutatja, hogy Orbán Viktor őt is magával vitte szervezőként egy, a Papp László Sportarénában tartott bejárásra. A kormányfő bejelentése szerint szeptember 20-án itt rendezik meg a körök első országos gyűlését.

Az alapítvány alapító okirata több célkitűzést rögzít. Elsődleges törekvése „a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd támogatása” a közösségi médiában. Emellett feladatának tekinti a digitális tudatosság fejlesztését, a közösségi média használatára irányuló oktatást – különös tekintettel a digitális térben hátrányos helyzetű csoportokra, például idősekre és kisebbségi közösségekre –, valamint a médiatudatosság elősegítését a perifériára szorult társadalmi rétegek körében.

Céljai között szerepel továbbá a közösségi média biztonságos használatának oktatása fiatalok, szülők és idősek számára, valamint a demokratikus alapértékek online térben való érvényesülésének támogatása. A hivatalos dokumentumok alapján az alapítvány kulturális, információs és kommunikációs tevékenységet végez majd.

A célok megvalósításához az induló vagyon, annak hozama, valamint a későbbiekben beérkező pénzbeli vagy természetbeni adományok is felhasználhatók. A támogatások odaítéléséről a benyújtott kérelmek és az elfogadott pénzügyi terv alapján a kurátor dönt. Ezt a tisztséget Szabadosné Tolner Mónika látja el, aki azt a nonprofit kft.-t is vezeti, amely a 2020-ban létrehozott, a szakpolitikai kérdésekben a kormánypártok álláspontját közvetítő Drogkutató Intézetet működteti.