Levél egy másik bolygóról

Avignoni Színházi Fesztivál;

2025-08-14 11:05:00 CEST

Attól, hogy elengedünk valakit, még nem tűnik el belőlünk. Nem a jelenlét tart meg egy kapcsolatot – hanem az, ami bennünk marad. Tiago Rodrigues portugál rendező idei avignoni bemutatója mélyre hatolt.

A szabadság ára néha az, hogy nem vihetünk magunkkal mindent. Talán éppen azt nem, ami a leginkább hozzánk tartozik.

Tiago Rodrigues idei avignoni bemutatója, A távolság egy jövőbeli történetet mesél el, bolygóközi távlatokkal, társadalmi összeomlással, globális kivonulással. 2077-ben járunk. A Föld többször összeomlott. Az emberiség túlél, de már nem remél. A világ hatalmi rendszere is kettévált: a földi nemzetek egy része megmaradt a köztársasági berendezkedés mellett, míg más régiók úgynevezett korponemzetekké alakultak, ahol a kormányzást technológiai óriáscégek vették át. Ebben az új világkettősségben egyre többen választják az áttelepülést a Marsra, amelyet a Novus nevű gigavállalat szervez és működtet.

Csakhogy ez az új világ nem épülhet a régi kötődésekre. Aki csatlakozik, visszaadja földi állampolgárságát, emlékeit, jogait és nevét is. A kiválasztottak – fiatal, termékeny, teherbíró emberek – egy kémiai szert kapnak, amely hónapok alatt lassan eltünteti a múltat. Ők lesznek a felejtők.

Ez a történet makroszinten galaktikus, társadalmi és ökológiai mélységű. A darab hátterében ott feszül az a kérdés is, hogy vajon a bolygóközi utazás és újrakezdés nem ugyanannak a történelmi vágynak a technológiai változata-e, mint amelyről Elon Musk vagy Jeff Bezos beszél, amikor új lakható világokat keresnek. A Föld már nem biztonságos. A jövő nem lehet a múlt toldása. Aki menekül, annak felejtenie kell. Mikroszinten viszont egy kapcsolat finom rezdüléseit figyeljük: ez egy bolygókon átívelő hangüzenetváltás. A két szereplő nem látja egymást. Csak beszélnek – és idővel egyre kevesebb jut el a másikhoz.

És éppen ez az, amitől A távolság nemcsak sci-fi, hanem valami sokkal intimebb. Mert amit bolygóváltásként mutat meg, az az élet legáltalánosabb története: amikor a gyerek elindul, és leválik a szülőről. A darabban ez fizikai és tudati radikalitással történik – de minden mozdulata ismerős. A leválásban mindig benne van a felejtés is.

A forgószínpad, amelyen a két színész áll, nem díszlet, hanem idő.

Két félkört alkot, középen egy kidőlt fa és kopár sziklák húzzák meg a határt. A forgás sebessége nemcsak technikai koreográfia, hanem a kapcsolat ritmusa is. Amikor az egyikük érzi, hogy fogy az idő, a színpad felgyorsul. Egy ponton őrült tempóban forog – a színészek csak állni tudnak rajta, miközben kimért ütemben mondják a szöveget. Mint egy operai ritmusra mért érzelem.

A férfit Adama Diop játssza. Középkorú orvos, egy központi földi kórházban dolgozik, ahol naponta próbál menteni valamit abból, ami még menthető. Egy nap furcsa emberek keresik meg otthonában a hírrel: lánya elhagyta a Földet, a Marsra települt. A másik bolygóra való áttelepítést egy bizonyos Novus nevű cég szervezi – ők működtetik az új társadalmat is. Az apa csak úgy léphet kapcsolatba a lányával, ha hangüzenetet küld. A válaszra nyolc napot kell várni – ennyi idő alatt utazik az üzenet bolygóról bolygóra. Ez a késleltetett, mégis kitartó kommunikáció az egyetlen kapocs, ami még köztük van. És ez is csak ideiglenes: kizárólag addig tarthat a párbeszéd, amíg a lány tud még válaszolni – mielőtt mindent elfelejt.

A lánya, Alison Dechamps alakításában, fiatal, erős és magabiztos. Nem azért, mert mindent tud – hanem mert hiszi, hogy amit tesz, az szükséges. Egy jövő érdekében cselekszik, amelyet még nem ismer, és amelyhez éppen ezért nem viheti magával a múltját.

Ebben a magabiztosságban van valami mélyen ismerős: egyfajta jótékony vakság, amely talán az összes huszonéves sajátja. Hogy ne lássanak mindent, hogy ne érezzenek mindent – csak induljanak. Mert így lehet csak világot váltani.

A néző – és az apa – végig reménykedik. A lányt kiválasztják reprodukcióra, és amikor teherbe esik, valami meginog benne. Ez az egyetlen pillanat, amikor nem magabiztos, hanem emberi. Talán visszafordul. Talán még hazajön. Talán megismerheti az unokáját.

De a színpad forog tovább. A párbeszéd már nem valódi dialógus. A lány egyre többször kérdez vissza, ki is az, aki beszél hozzá. A felejtés nem drámai, hanem csendes. Mint egy lassan elszivárgó emlék. A kapcsolat kérdés-felelet lesz, aztán csak monológ. És mégis, valahol mélyen motoszkál valami: hogy közük van egymáshoz.

Vajon a szeretet is felejthető? Az emlékek törlődnek. A kötődések elhalványulnak. A nevek elhagyhatók. De amit egymásért érzünk – az vajon eltűnhet? Van-e olyan mély lenyomata a szeretetnek, amely túlél mindent: időt, távolságot, vegyi szert, bolygóváltást?

A történet végén az apa már nem akar meggyőzni. Nem próbál visszatartani, nem remél viszonzást. Csak beszél – csendesen, tisztán. Talán először hallja meg önmagát: hogy eddig csak nyújtózkodott, érvelt, kapaszkodott – most viszont elenged. Mert tudja, hogy az elengedés nem elvesztés. Hogy nem a birtoklásban rejlik a szeretet, hanem abban, hogy el tudjuk küldeni – úgy, hogy közben megőrizzük magunkban.

Ez a végső megszólalás nemcsak egy történet vége, hanem minden szülő mondata, minden emberi kapcsolat végső formája. Hogy attól, hogy elengedünk valakit, még nem tűnik el belőlünk. Hogy nem a jelenlét tart meg egy kapcsolatot – hanem az, ami bennünk marad, akkor is, ha már senki nem emlékszik rá.

Amikor a darab véget ér, a fények felkapcsolódnak, a forgószínpad megáll – mi pedig újra a saját bolygónkon találjuk magunkat. De talán már nem pontosan ugyanúgy, mint előtte.

Info: Tiago Rodrigues: A távolság (La Distance). Marc Citti: Paula S utazása (Le voyage de Paula S). Avignoni Fesztivál. Tiago Rodrigues előadása, A távolság szeptember 10-én és 11-én a csehországi Pilsenben lesz látható, a Divadlo Nemzetközi Színházi Fesztiválon, szeptember 17-én és 18-án pedig Bulgáriában, a Plovdivi Dráma Színházban.