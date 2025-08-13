Ukrán találat érte a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomását Oroszországban

Ukrajna;Szijjártó Péter;orosz megszállás;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-13 18:25:00 CEST

Szijjártó Pétert nagyon felháborította az eset.

Ukrán drónok augusztus 12-én éjszaka csapást mértek Oroszország Brjanszki területén található kulcsfontosságú kőolajszivattyú-állomásra – írja a Kyiv Independent egy ukrán hírszerzési forrásra hivatkozva.

A támadás az Unyecsa városban működő szivattyúállomást érte, amely a Transznyeft által üzemeltetett, több mint 5500 kilométer hosszúságú Barátság kőolajvezeték-hálózat részét képezi. A hírszerzési forrás szerint a csapás következtében hatalmas lángok csapta fel a helyszínen. Az állomás a rendszer egyik kiemelt csomópontja, és az orosz hadiipar üzemanyag-ellátásában is fontos szerepet játszik. A támadás az ukrán hadsereggel összehangoltan történt – tette hozzá a forrás.

Az ukrán hadsereg vezérkara megerősítette a támadás tényét, közölve, hogy az Unechán működő létesítmény két fővezetéket szolgál ki, amelyek együttes éves kapacitása eléri a 60 millió tonnát. Tájékoztatásuk szerint a támadás során sérülések keletkeztek az állomáson, és komoly tűz ütött ki az épület környezetében, miközben robbanásokat is jelentettek az olajtartályok közeléből. Unecha 50-60 kilométerre található az orosz–ukrán határtól.

A krasznodari hatóságok tájékoztatása szerint egy drón roncsai Szlavjanszk-na-Kubany városában egy finomító területére zuhantak, aminek következtében egy teherautó kigyulladt. Sérülés nem történt. Az orosz független Astra hírportál helyiekre hivatkozva arról számolt be, hogy más olajipari létesítmények közelében is történhettek támadások, köztük Volgográdban is. Egy drón darabjai egy 16 emeletes társasház tetejébe csapódtak, emiatt az épületet evakuálni kellett. Az érintett körzetben korábban is érte támadás a Lukoil–Volgográdi Kőolajfinomítót, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen típusú üzeme.

Belgorod megyében is dróntámadás történt – Vjacseszlav Gladkov kormányzó szerint egy polgári létesítményt talált el egy ukrán drón. Bár személyi sérülés nem történt, a robbanás tüzet okozott, ablakokat tört be, és megrongálta az épület homlokzatát.

Az Ukrajnában polgári célpontra mért orosz csapások alkalmával rendre hallgató magyar külgazdasági és külügyminiszter felháborítónak nevezte az ukrán támadást. Szijjártó Péter szerda délutáni Facebook-posztjában határozottan felszólította Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amelyhez „nekünk, magyaroknak” semmi közünk nincs.