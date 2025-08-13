Trump világossá tette, hogy tűzszünetre akarja rávenni Putyint, szerinte Ukrajnának is ott kell lennie, amikor a területéről tárgyalnak majd

Németország;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Friedrich Merz;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-08-13 18:08:00 CEST

Az még nem világos, hogy ez egy Putyin-Zelenszkij találkozót jelent-e.

Ukrajna részvétele elengedhetetlen minden olyan tűzszüneti megállapodásban, amely területi kérdéseket is érint Oroszországgal – tolmácsolta Donald Trump amerikai elnök álláspontját Emmanuel Macron francia elnök a videókonferencia után, amelyet európai vezetők tartottak szerdán Donald Trump amerikai elnökkel és JD Vance alelnökkel. A francia elnök szerint – írja az AP amerikai hírügynökség – amerikai kollégája „nagyon világossá” tette, hogy célja a tűzszünet elérése lesz, amikor két nap múlva, augusztus 15-én személyesen találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Alaszka állambeli Anchorage-ben.

A videókonferencia a Trump–Vlagyimir Putyin találkozó előkészítése volt. Amennyiben az amerikai elnök kitart amellett, hogy Ukrajna nélkül nem lehet megállapodás – jegyzi meg a Reuters – az mérsékelheti Kijev és nyugati szövetségesei aggodalmait, akik attól tartanak, hogy egy amerikai–orosz megállapodás figyelmen kívül hagyhatja Ukrajna és Európa biztonsági szempontjait, valamint felvetheti Ukrajna feldarabolásának lehetőségét.

A három és fél éve tartó orosz-ukrán háború Európa második világháború utáni történetének legnagyobb katonai konfliktusává vált. Az amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a harcok befejezéséhez mindkét félnek engedményeket kell tennie a jelenleg ellenőrzött területek ügyében. A konfliktus eddig több tízezer ember életét követelte, és milliókat kényszerített otthonaik elhagyására.

Szerdán, a diplomáciai nagyüzem napján Volodimir Zelenszkij Berlinbe látogatott, ahol Friedrich Merz kancellár oldalán videókapcsolaton keresztül tárgyalt európai vezetőkkel. Az európai országok attól tartanak, hogy egy esetleges területi kompromisszum következtében Oroszország megtarthatná Ukrajna területének közel egyötödét, ami ihletet adhat a Kremlnek egy újabb offenzívához.

Később közös sajtótájékoztatót tartott a német kancellár és az ukrán elnök. Friedrich Merz kijelentette, hogy az európai országok minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak annak érdekében, hogy befolyásolják a Trump–Putyin tárgyalás napirendjét, és bízik az amerikai elnök sikeres szereplésében a csúcstalálkozón. Elmondása szerint a tárgyalásokba bevonták az európai vezetőket, az Egyesült Államokat és a NATO főtitkárát, Mark Ruttét is. Kiemelte, hogy a találkozón Európa és Ukrajna biztonsági érdekeinek védelme kulcsfontosságú, és erről is szó esett Trumppal. Hozzátette, Trump számíthat európai partnerei támogatására a békefolyamat előmozdításában Ukrajna érdekében, valamint hangsúlyozta: a béketárgyalásokon Ukrajnának mindenképpen jelen kell lennie.

Egy újságíró kérdésére, miszerint Donald Trump ígért-e biztonsági garanciákat Ukrajna számára, Friedrich Merz elmondta, hogy a téma röviden szóba került, és szükség van ilyen garanciákra, de részletekről nem esett szó. Szerinte ezek csak egy jövőbeli békemegállapodás részeként valósulhatnak meg. A kancellár hangsúlyozta: ha Oroszország nem hajlandó a béke irányába lépni, az Egyesült Államoknak és Európának növelnie kell a nyomást Vlagyimir Putyinra. Közölte, hogy Donald Trump osztja ezt az álláspontot, és jó hangulatú beszélgetést folytattak erről. Friedrich Merz sok sikert kívánt Donald Trumpnak a tárgyalásokhoz, és jelezte, hogy a csúcstalálkozót követően újra egyeztetni fognak. Úgy vélte, a békefolyamatban először tűzszünetre, majd hosszabb távú politikai rendezésre van szükség. Leszögezte: az orosz területfoglalások jogi elismerése elfogadhatatlan, és határozott biztonsági garanciák kellenek Ukrajna területi épségének tiszteletben tartásával.

Volodimir Zelenszkij egy területi kompromisszumot érintő kérdésre azt válaszolta, hogy a tárgyalások sikerét az eredmények határozzák meg, és pozitívan értékelte a mostani tárgyalásokat. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna partnerei egységesen lépnek fel, ugyanakkor nem nevezte történelmi pillanatnak a pénteki Putyin–Trump találkozót, mert előbb az eredményekre kell várni. Az ukrán elnök kedden jelezte, először tűzszünetet akar, utána pedig bármiről hajlandó tárgyalni, de Donbásztól – a Donyeck és Luhanszk megyét is magában foglaló régiót – nem adhatja fel, mert az kirobbantana egy harmadik háborút. Ukrajna egyébként kártérítést is követel az oroszoktól a a háború okozta szenvedésért. Ennek az összege 500 milliárd és ezermilliárd dollár között mozoghat úgy, hogy csak Belgiumban 200 milliárd dollár értékű befagyasztott vagyon pihen – hívja fel a figyelmet a Politico.

Elmondása szerint az ukrán elnök világossá tette, Vkagyimir Putyin nem mutat valódi szándékot a békére, és partnerei megértették Ukrajna álláspontját. Hozzátette, minden nemzetközi vezető célja, hogy békét teremtsen Ukrajnában. Köszönetet mondott Friedrich Merznek és Németországnak a katonai segítségért, valamint kiemelte Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Giorgia Meloni és Emmanuel Macron támogatását. Nyomatékosította: Ukrajna nélkül nem lehet érdemi tárgyalásokat folytatni az országról, és megerősítette, hogy Donald Trump támogatásáról biztosította Ukrajnát, az Egyesült Államok pedig készen áll további segítségnyújtásra.

Figyelemre méltó, hogy amíg az európai politikai vezetők megbeszélésén lengyel részről Donald Tusk miniszterelnök vett részt, a Donald Trumppal folytatott videókonferenciára a varsói kormány korábbi közlésével ellentétben már Donald Tusk politikai riválisa, Karol Nawrocki államfő jelentkezett be.