Politikai bosszút emleget a Momentum, az ügyészség mostani vádlottjai még csak nem is közszereplők

ügyészség;tüntetés;politikai bosszú;felfüggesztett börtön;Momentum Mozgalom;hídfoglalás;

2025-08-14 07:10:00 CEST

18-22 éves fiatalokról és egy idősebb nőről van szó.

Ami most történik, az világosan mutatja, milyen abszurd módon áll bosszút az állampárt. Most, hogy a Momentum nem indul a választáson – ahogy szerették volna – kicsit keményebb tempót vesznek fel – fogalmazott lapunknak Bedő Dávid, a párt parlamenti frakcióvezetője. A politikust azután kerestük, hogy, kiderült: öt aktivistájukra javasol felfüggesztett börtönbüntetést az ügyészség az április 22-ei tüntetés és hídfoglalás miatt. A Momentum közleménye szerint a vádlottak „bűne” csupán annyi, hogy a Szabadság hídon ültek, és a gyülekezési jog korlátozása elleni tiltakozásként így is maradtak, ameddig tudtak. „Fél óráig, ülődemonstráció keretén belül akadályozták a villamosközlekedést egy tüntetésen, ezért a vád ellenük csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete” – áll a párt hivatalos nyilatkozatában.

Mint Bedő Dávidtól a Népszava megtudta, az ügyészség mostani vádlottjai még csak nem is közszereplők; mindössze 18-22 éves fiatalokról és egy idősebb nőről van szó.

– Nem minket, Tompos Mártont (a Momentum azóta lemondott elnöke – a szerk) akarnak ilyesmire ítélni, akik az első sorban meneteltünk, hanem olyanokat, akik hozzánk csatlakoztak

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Bedő továbbá kiemelte: A Szabadság-hídon történtek ügyében külön érdekes, hogy a többi ötven demonstráló ellen egyszerű szabálysértési eljárás indult, míg a Momentum-aktivisták ellen büntetőeljárás. A politikus nem tudja még pontosan, milyen lépésre készülnek a vádlottak, ám - mint fogalmazott – ez a Fidesz bosszújának csak egyik része; személyesen őt „csak” 20 darab, ellene induló szabálysértési eljárásról értesítették a minap. „Egy két évvel ezelőtti - 2023-as – kordonbontás miatt jövő hétre vagyok beidézve tárgyalásra” – árulta el Bedő, hozzátéve: az áprilisban történt parlamenti füstgyertyázásuk ügyéről még semmi hír, pedig a teremben füstölő képviselőik mentelmi jogát felfüggesztették.

„Az eljárás politikai motivációi valószínűleg nehezen tagadhatóak” – ezt már Bárándy Péter szögezte le a megvádolt aktivistákkal kapcsolatos kérdéseinkre. A jogász, volt igazságügyi miniszter szerint a közüzem megzavarásának vádja ugyan megállhat a villamosközlekedés megállításakor, de az ilyen eljárásokat leginkább „rongálókkal” és nem békés tüntetőkkel szemben találták ki. „Persze szép jogvita elé néz most a Momentum” – tette hozzá.