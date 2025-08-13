Lazítanak az adatkezelési szabályokon, már a NAV és a MÁK is szórhatja az Orbán-kormány propagandáját

Magyar Államkincstár;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;kormánypropaganda;

2025-08-13 22:00:00 CEST

A szánkba rágják, mi minden jót tesz értünk a kabinet.

Az Ukrajna területén zajló fegyveres konfliktusra és a humanitárius helyzetre hivatkozva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Államkincstár (MÁK) mostantól közvetlenül juttathat el kormányzati tájékoztató anyagokat (értsd: kormánypropagandát) az állampolgárokhoz – derül ki a Magyar Közlönyben szerda este megjelent 270/2025. (VIII. 13.) jelzésű kormányrendeletből.

A jogszabály indoklása szerint az Orbán-kormány célja a magyarok támogatása, nem is leplezi, hogy propaganda terjesztéséről van szó. A kormányrendeletnek a bevezetőjében szerepel, hogy a kabinet 2025-ben Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját indította el, amelyre korábban nem volt példa sem Magyarországon, sem Európában, a családi adókedvezmény összegének jelentős emelése mellett bővült a személyi jövedelemadó-mentességre jogosultak köre is.

A kabinet szerint elengedhetetlen, hogy az állami támogatásokról és kedvezményekről szóló hiteles információk minél szélesebb körhöz eljussanak, vagyis hogy „biztosított legyen a közvetlen kapcsolattartás az állampolgárok és az érintett állami szervek” között. Ennek érdekében a NAV jogosult kezelni – többek közt – az adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre jogosult adózók, valamint a kedvezményes adózási szabályokat választók természetes személyazonosító, lakcím-, értesítési cím- és e-mail-adatait. Az adatkezelés célja a kormányzati tájékoztatás és a kedvezmények érvényesítésének elősegítése, időben korlátozottan, adótitok védelme mellett.

Ami a Magyar Államkincstárat illeti, a kormányrendelet 33 pontban sorolja fel, hogy az állami szerv kiknek az adatait használhatja fel tájékoztatásra is, és az derül ki, gyakorlatilag mindenkiét a nyugdíjasoktól és a fogyatékkal élőktől a családtámogatási, a lakástámogatási és más hitelprogramokban (például hallgatói, illetve a munkáshitel, a babaváró hitel, a CSOK Plusz, a Vidéki Otthonfelújítási Program, Otthon Start FIX 3%) nyilvántartott személyekig.

Amennyiben valamely azonosító és kapcsolattartási adat – például lakcím vagy e-mail-cím – hiányzik, a MÁK más állami szervtől vagy a kötelező elektronikus azonosítást biztosító tárhelyszolgáltatótól is beszerezheti, amelynek nyolc napon belül adatot kell szolgáltatnia.

A rendelet hasonló célból kiterjeszti az adatkezelést a Nemzeti Sportinformációs Rendszerre, a horgásznyilvántartásra és az őstermelői nyilvántartásra is.

A rendelet a kihirdetését követő napon, 2025. augusztus 14-én lép hatályba, és a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos.