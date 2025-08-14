A stand-up, avagy a humor művészete

dumaszínház;stand-up műfaj;előadóművész;Stand-up Budapest;

2025-08-14 06:00:00 CEST

Számomra mindig is nagy kérdés volt, hogy a jó stand-upos mennyit készül a műsorra. Mennyiben tervezi meg, esetleg írja le előre a szöveget, és mennyiben improvizál. Török Ádám, a Stand-up Budapest egyik főszervezője szerint lényeges, hogy hol tart az ember önmagához viszonyítva a fejlődésben: a stand-upban érdemes alaposan megírni a szöveget, függetlenül attól, hogy az illető kezdő, vagy gyakorlott előadó.

Íróként írtam már stand-up-szövegeket magam is. Még tetszett is a többieknek, amikor egy írókörben felolvastam. Ámde ez önmagában nem elég a művészethez. Sok-sok balul elsült humornak, pocsék estnek kell eltelnie ahhoz, mire valaki belekóstol a szakmába – merthogy a fejlődés itt is folyamatos és meghatározó.

A színpad mindenek felett

Valószínűleg sokan látták már a Gladiátor című filmet. Érdekes jelenet, amikor a végén Maximus és Commodus megküzdenek egymással a Colosseumban, a magát ízig-vérig beleélő császár előtt, életre-halálra. Hasonlóképpen megy színpadra a jó színész is, még ha Commodus álarcát is kell éppenséggel magán viselnie, azzal a különbséggel, hogy ő – a császárral ellentétben – el tudja választani egymástól a színészetet és a valóságot.

Az előadóművészet, így a stand-up is olyan műfaj, amiben a művésznek magabiztosan kell fellépnie a színpadra, akkor is, ha éppen rossz napja van, a poén esetleg nem úgy sül el, vagy éppen a hangtechnika döglik be menet közben.

A stand-uposnak továbbá a kreativitást, rugalmasságot, önreflexiót és a rögtönzés képességét is a repertoárja részévé kell tennie.

Jómagam is kipróbálhattam már, milyen fellépni egy stand-up előadáson, összesen eddig háromszor álltam színpadra a Stand-up Budapest berkein belül. Ami számomra a legnagyobb nehézséget jelentette, nem is a tervezés és poénok megírása, hanem az emlékezés rájuk, illetve a magabiztos kiállás. Fellépéskor zavarba jöttem, hogy emberek előtt kell valamit produkcióznom, és ez hátráltatta a poénokra való emlékezést is. Nyilván ez is egyénfüggő, kinek mi a könnyebb, illetve nehezebb, továbbá gyakorlás kérdése is.

A Stand-up Budapest – többek között – afféle előtáboraként szolgálhat a felcseperedő humoristáknak is, hiszen a társulás 9 fellépőt adott már a Showder Klubnak. Az általam meglátogatott est viszont egyúttal hivatalos esemény is volt: éppen akkor tartották a Showder Klub válogatóját, és a fellépőket két beszédtechnikus, Molnár Zsófia, a Dumaszínház szakembere, és Zétényi Dóra, a Showder Klub showrunnere is megtekintették.

– Szerintem az a legérdekesebb az egészben, ahogyan az utcáról csak úgy befutnak ide az emberek, kipróbálják magukat, fejlődnek, előzenekarokká válnak, aztán most már saját műsoraik is vannak – emelte ki Török Ádám a klub kapcsán.

Két perc hírnév

A Stand-up Budapest sztorija 2018 nyaráig nyúlik vissza. Ekkor alakult a klub, ahol kezdetben angol nyelven szóltak az előadások. Ádám előtte idegenvezetőként dolgozott, ahol sok turista mondta neki, milyen vicces, ahogyan vezet. Egy téli napon úgy döntött, hogy kipróbálja magát ebben a műfajban, és innentől kezdve a társulás állandó tagja, illetve főszervezője lett.

– Szükség is volt egy gyakorló klubra, ahol képezhetik a tehetségeket profi estekre is. A Dumaszínházban volt korábban havonta egy est, ez a Fiatal Félőrültek Fesztiválja volt. Én is kipróbáltam, elmentem pár hónap után megmérettetni magamat, és hát azt kell mondjam, ott mindenképpen több kell, mint amit gyakorlással lehet elérni – tette hozzá a főszervező.