A magyar színházi kabaré újraélesztésén munkálkodó színész, humorista, rendező, mester-bábos – így mutatja be a Dumaszínház Mogács Dánielt, akivel nemcsak legújabb műsoráról, a Bolondok hajójáról beszélgettünk, hanem többek között politikáról, hitről és suttyóságról is. Interjú.
Számomra mindig is nagy kérdés volt, hogy a jó stand-upos mennyit készül a műsorra. Mennyiben tervezi meg, esetleg írja le előre a szöveget, és mennyiben improvizál. Török Ádám, a Stand-up Budapest egyik főszervezője szerint lényeges, hogy hol tart az ember önmagához viszonyítva a fejlődésben: a stand-upban érdemes alaposan megírni a szöveget, függetlenül attól, hogy az illető kezdő, vagy gyakorlott előadó.
Az oknyomozó újságírók a szakmánk James Bondjai, akik látványos kalandokba keverednek, fedett forrásokkal találkoznak titkos helyszíneken, a börtönt vagy akár az életüket kockáztatják egy-egy leleplező cikkért – gondolnánk. Hogy a valóság mennyiben fedi ezt, arról Katus Eszter, az Átlátszó, és Kálmán Attila, az Investigate Europe nemzetközi újságíró-szervezet munkatársa mesél szombat este a Dumaszínház színpadán is Brückner Gergely (Telex) és Dezső András (HVG) társaságában, Litkai Gergely humorházigazda aláfestéseivel. Ők az első fecskék, akik részt vesznek a Dumaszínház és a budapesti Goethe Intézet által meghonosítani tervezett, külföldön roppant népszerű műfaj bemutatkozásában, az első Reporter Slamen.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
„A nepotizmus, a korrupció békés virágzását a belénk kódolt viselkedési minták biztosítják: ezt csinálta apánk, meg az ő apja is, különben is lop a fél ország körülöttünk – hát akkor nekünk miért ne menne?” – mondja Litkai Gergely, a Dumaszínház társulatvezetője. A stand up comedy műfajának egyik hazai meghonosítójával a máig velünk élő móriczi világ mellett arról is beszélgettünk, mitől frusztrált ma a humorista, hová tűnt el a klasszikus pesti politikai kabaré, van-e tabutéma a humorban, és hogy irigyli-e amerikai kollégáit mostanában.
Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok beszélő, sőt igencsak sokat beszélő bűvész. Csaknem olyan gyorsan pörgeti a szavakat, ahogy a kártyát. Azaz villámsebesen. A kettőt tudja egyszerre csinálni. Szemkápráztatóan mozognak, repülnek, csaknem táncra perdülnek, megelevenednek a kártyák, és közben a szája pedig be nem áll, valósággal lyukat beszél a hasunkba, egyébként az is előfordul, hogy a kártyába. Bűvészvirtuóz és szómágus.
A Budapest Voices szabadtéri koncertjével ma megkezdődik a Zsolnay Fesztivál a baranyai megyeszékhelyen. A Zsolnay Kulturális Negyedben immár negyedik alkalommal sorra kerülő háromnapos összművészeti eseménysorozat több mint hatvan programra, köztük zenei, színházi, cirkuszi, tánc, képzőművészeti és irodalmi rendezvényre várja a látogatókat.
Súlyos hang- és feliratozási hibák, összekevert kereszt- és vezetéknevek, felkészületlen munkatársak, gunyoros-cinikus, néha megduplázódó Litkai Gergely, dadogás és ideges lapozgatás - a Dumaszínház tagjai igazán kitettek magukért, hogy az aktuális paródiájukból ne felejtsenek ki egy - az M1-től már megszokott - technikai malőrt vagy riporteri bakit sem, bár elképzelhető, hogy a nemzeti hírtévé paródiájából így is kimaradt pár emlékezetes mozzanat.
Kompót Dumaklub néven megújult és kibővült kamarateremmel, új produkciókkal és önálló estekkel, köztük egy Monthy Python-műsorral, valamint a YouTube-on friss kabaréval várja a Dumaszínház az érdeklődőket az új évadban.
A tegnap Karinthy-gyűrűvel jutalmazott stand-up műfajt képviselő Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs 2001-ben hozták létre a Szomszédnéni Produkciós Irodát Kolozsváron. Tagjai a Dumaszínháznak, valamint ötletgazdái és szervezői a régió legnagyobb humorrendezvényének, az Erdélyi Humorfesztiválnak. A Szomszédnéni Produkciós Iroda a Rádiókabaré műsoraiban nyújtott kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben. A 40. alkalommal odaítélt díjat először vehették át külhoni magyar humoristák.
Bent vagyunk a fesztiválszezon közepében, vége a Voltnak, a Balaton Soundnak, de a következető, két-három hétben is igazán van miből választani. Tegnap kezdődött az EFOTT, a VeszprémFesten ma este Katie Melua grúz származású brit énekesnő lép fel, július 25-én pedig startol a Művészetek Völgye.
Életének 37. évében, pénteken meghalt Szöllősy-Csák Gedeon Gergely televíziós rendező, humorista - tájékoztatta a Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) szombaton az MTI-t. A legtöbben stand-up comedysként, a Dumaszínház fellépőjeként ismerhették meg Szöllősy-Csák Gedeon Gergelyt.