Újra kigyulladt egy busz Budapesten

XII. kerület;katasztrófavédelem;tűzeset;kigyulladt busz;

2025-08-14 09:31:00 CEST

Most a főváros XII. kerületében, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél égett egy jármű. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél – közölte csütörtök reggel a katasztrófavédelem a honlapján.

E szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek, a beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A BKK Info eközben arról számol be, hogy baleset miatt a 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat. Az 59-es villamospótló autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.

Szerdán Budapest belvárosában gyulladt ki egy BKV-busz. Az V. kerületi tűz egy lakatlan épület homlokzatát is elérte, de a belső részére nem terjedt át. A fővárosi hivatásos tűzoltók végül eloltották a lángokat, a busz utasai időben elhagyták a járatot. A baleset miatt lezárták a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között.