A Sándor-palota szerint Török Gábor kritikája méltatlan és kevéssé fajsúlyos, ezért Sulyok Tamás nem reagál rá

2025-08-14 13:46:00 CEST

A politikai elemző politikai analfabetizmust emlegetett, szerinte az államfő nyilvánosan hülyét csinált magából a fiataloknak szóló posztjával. A Sándor-palota viszont úgy látja, hogy Török Gábor ezzel saját magáról állított ki szegénységi bizonyítványt.

Sulyok Tamás a tartalom „méltatlan és kevéssé fajsúlyos” voltára való tekintettel nem reagál személyesen Török Gábor posztjára – közölte a Telex érdeklődésére a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága.

A lapnak azt írták: „Ha a politológus úgy véli, hogy a fiatalság figyelmének felhívása a megfontoltságra, higgadtságra, mint fontos értékekre a hétköznapokban nem érhet célba, illetve hogy annak feltételezése, hogy ez célba érhet, az egyenlő a politikai analfabetizmussal, az nem a köztársasági elnökről állít ki szegénységi bizonyítványt, hanem a sorok jegyzőjéről.”

Hozzátették, a köztársasági elnök nem politikus, és nem is tagja egy pártnak sem, ezért nehezen értelmezik Török Gábor politikai analfabetizmusra vonatkozó sorait. A Sándor-palota szerint továbbá „számos kérdést nyit meg, ébreszt a sorok jegyzőjével szemben, hogy úgy véli a fiatalok, a fiatalság nem tartozik bele a nemzet egységébe”.

„Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus? Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?” – firtatta kedden a Facebookon Török Gábor politikai elemző azután, hogy – mint megírtuk – Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán burkoltan üzent a mocskosfideszező fiataloknak.

Az államfő korábban többek közt azt írta: „Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét. Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza.”

Török Gábor pedig Sulyok Tamás szavaival kapcsolatban megjegyezte: ha a politikai hűség demonstrálása volt a szándék, akkor persze sikerült, de annak lehetnének olyan eszközei is, amelyekkel nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök.