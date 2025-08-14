Budapest Pride: az ügyészség elutasította Karácsony Gergelynek a gyanúsítás ellen benyújtott panaszát

Az ügyészség ma elutasította a gyanúsítás elleni panaszomat abban az ügyben, amelyben a kormányzat szerint bűncselekményt követtem el azzal, hogy önkormányzati rendezvényként megrendeztük a Budapest Büszkeség menetét” – jelezte lapunknak is eljutatott csütörtök délutáni közleményében Karácsony Gergely. Mint ismert, a budapesti főpolgármestert a június 28-án több száz ezer embert vonzó Budapest Pride felvonulás miatt gyanúsították meg tiltott gyűlés szervezésével, a Központi Nyomozó Főügyészségen ki is hallgatták azóta.
Karácsony Gergely azután döntött a fővárosi égisz alatt történő szervezésről, hogy az Orbán-kormány mögött álló fideszes parlamenti kétharmad egy márciusi módosításával, aztán egy áprilisi alkotmánymódosítással korlátozta a gyülekezési jogot Magyarországon. A politikus a 2009-es ombudsmani állásfoglalásra hivatkozik, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között, jelezte is, hogy jogi szempontból a Budapest Büszkeség nem Budapest Pride. Július 9-én ováció fogadta, amikor megjelent az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.Örkényi abszurd drámában érezte magát Karácsony Gergely a kihallgatása alattKarácsony Gergely azt üzente az európai döntéshozóknak, legyenek olyan bátrak, mint a budapestiek„Mindig itt leszünk, amíg valakit bántanak a honfitársaink közül” – üzente Karácsony Gergely, miután kihallgatták a Budapest Pride miatt
Ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett – és mert nem engedtük, hogy az Orbán-kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát. Természetesen tovább küzdünk, mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni. Budapest szabad város, és az is marad” – írta csütörtöki közleményében Karácsony Gergely.
