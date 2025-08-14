Budapest Pride: az ügyészség elutasította Karácsony Gergelynek a gyanúsítás ellen benyújtott panaszát

Karácsony Gergely;ügyészség;panasz;gyanúsítás;elutasítás;Budapest Pride;

2025-08-14 15:54:00 CEST

A főpolgármester azt ígéri, tovább küzd, mert a szabadságot és a szerelmet sem betiltani, sem büntetni nem lehet.

Az ügyészség ma elutasította a gyanúsítás elleni panaszomat abban az ügyben, amelyben a kormányzat szerint bűncselekményt követtem el azzal, hogy önkormányzati rendezvényként megrendeztük a Budapest Büszkeség menetét” – jelezte lapunknak is eljutatott csütörtök délutáni közleményében Karácsony Gergely. Mint ismert, a budapesti főpolgármestert a június 28-án több száz ezer embert vonzó Budapest Pride felvonulás miatt gyanúsították meg tiltott gyűlés szervezésével, a Központi Nyomozó Főügyészségen ki is hallgatták azóta.

Karácsony Gergely azután döntött a fővárosi égisz alatt történő szervezésről, hogy az Orbán-kormány mögött álló fideszes parlamenti kétharmad egy márciusi módosításával, aztán egy áprilisi alkotmánymódosítással korlátozta a gyülekezési jogot Magyarországon. A politikus a 2009-es ombudsmani állásfoglalásra hivatkozik, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között, jelezte is, hogy jogi szempontból a Budapest Büszkeség nem Budapest Pride. Július 9-én ováció fogadta, amikor megjelent az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

Ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett – és mert nem engedtük, hogy az Orbán-kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát. Természetesen tovább küzdünk, mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni. Budapest szabad város, és az is marad” – írta csütörtöki közleményében Karácsony Gergely.

A BRFK korábban már jelezte, hogy a felvonulás résztvevői ellen nem indul eljárás.