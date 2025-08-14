Két nap alatt három BKV-busz is kigyulladt, Vitézy Dávid az Orbán-kormányt kéri számon

Orbán-kormány;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;kigyulladt busz;Szentkirályi Alexandra;

2025-08-14 15:31:00 CEST

A fővárosi politikus egyetért a Karácsony Gergely által elrendelt vizsgálattal. Mint emlékeztetett, a buszbeszerzéseket az Orbán-kormány állíttatta le, a csütörtökön lángra kapott járművek egyaránt 24 évesek.

Ma újabb két busz gyulladt ki a BKV járművei közül - mindkettő 24 éves Mercedes Citaro, melyeket még 13 évvel ezelőtt, 2012-ben vettünk, akkor már tizenegy évesen használtan Frankfurtból – írja csütörtök délutáni Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, egyben a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke azután tette közzé álláspontját, hogy a két nap alatt sorrendben harmadik busz kigyulladásáról a Blikk adott hírt.

A harmadik BKV-busz csütörtök délutáni a XII. kerületben kapott lángra az Alkotás utcában. Szerencsére sem sérült meg senki, de a helyzet egyre aggasztóbb – írták. Lapunk is beszámolt róla, hogy szerdán a belvárosban gyulladt ki egy BKV-busz – a lángok megrongálták egy épület homlokzatát is, csütörtök reggel pedig a XII. kerületben égett le a másik. A harmadik esetben a busz motorteréből csaptak fel a lángok a 24.hu információi szerint. A jármű éppen a megállóban állt, amikor a tűz keletkezett. A busz üres volt, és szerencsére a sofőr is időben elhagyta a járművet. A helyszínre érkező katasztrófavédők gyorsan megfékezték a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább, de a busz motortere jelentős károkat szenvedhetett.

Vitézy Dávid a kigyulladt Mercedesekről azt írta, hogy eredetileg az volt a terv, hogy maximum négy-öt évet szolgálnak, elérik az élettartamuk végét, de legalább így is tudtak segíteni abban, hogy az addigra már 25-30 éves magaspadlós Ikarusokat lecseréljük. Aztán itt ragadtak, teltek-múltak az évek, ma már önmagában itt Budapesten is leszolgáltak egy teljes élettartamot, pedig előtte Frankfurtban is. Ilyenkor kezdődnek az anyagfáradások, amik könnyen vezethetnek leszakadó alkatrészekhez és végül tűzhöz.

– Nincs ez rendben, engem is aggaszt a helyzet, a biztonság az első – helyesnek tartom, hogy a főpolgármester utasítására a BKV vizsgálatot rendelt el – hangsúlyozta a fővárosi politikus, aki bírálta a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, aki ugyancsak egy Facebook-posztban Karácsony Gergelyen kérte számon a budapesti közlekedők biztonságát. Vitézy Dávid emlékeztetett, 2021-ben 30 milliárd forint hitelből 380 új autóbuszt szerezhetett volna be a főváros, de miután a kormány 9 hónapig ült a BKV kérelmén, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetet kihasználva indoklás nélkül elutasította a BKV kérését, mindössze annyit írtak bele a határozatba, hogy „NEM”.