Két nap alatt három BKV-busz is kigyulladt, Vitézy Dávid az Orbán-kormányt kéri számon

Ma újabb két busz gyulladt ki a BKV járművei közül - mindkettő 24 éves Mercedes Citaro, melyeket még 13 évvel ezelőtt, 2012-ben vettünk, akkor már tizenegy évesen használtan Frankfurtból – írja csütörtök délutáni Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, egyben a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke azután tette közzé álláspontját, hogy a két nap alatt sorrendben harmadik busz kigyulladásáról a Blikk adott hírt.
A harmadik BKV-busz csütörtök délutáni a XII. kerületben kapott lángra az Alkotás utcában. Szerencsére sem sérült meg senki, de a helyzet egyre aggasztóbb – írták. Lapunk is beszámolt róla, hogy szerdán a belvárosban gyulladt ki egy BKV-busz – a lángok megrongálták egy épület homlokzatát is, csütörtök reggel pedig a XII. kerületben égett le a másik. A harmadik esetben a busz motorteréből csaptak fel a lángok a 24.hu információi szerint. A jármű éppen a megállóban állt, amikor a tűz keletkezett. A busz üres volt, és szerencsére a sofőr is időben elhagyta a járművet. A helyszínre érkező katasztrófavédők gyorsan megfékezték a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább, de a busz motortere jelentős károkat szenvedhetett.
Vitézy Dávid a kigyulladt Mercedesekről azt írta, hogy eredetileg az volt a terv, hogy maximum négy-öt évet szolgálnak, elérik az élettartamuk végét, de legalább így is tudtak segíteni abban, hogy az addigra már 25-30 éves magaspadlós Ikarusokat lecseréljük. Aztán itt ragadtak, teltek-múltak az évek, ma már önmagában itt Budapesten is leszolgáltak egy teljes élettartamot, pedig előtte Frankfurtban is. Ilyenkor kezdődnek az anyagfáradások, amik könnyen vezethetnek leszakadó alkatrészekhez és végül tűzhöz.Karácsony Gergely azonnali vizsgálatot sürget, miután két nap alatt két busz is kigyulladt a fővárosban
– Nincs ez rendben, engem is aggaszt a helyzet, a biztonság az első – helyesnek tartom, hogy a főpolgármester utasítására a BKV vizsgálatot rendelt el – hangsúlyozta a fővárosi politikus, aki bírálta a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, aki ugyancsak egy Facebook-posztban Karácsony Gergelyen kérte számon a budapesti közlekedők biztonságát. Vitézy Dávid emlékeztetett, 2021-ben 30 milliárd forint hitelből 380 új autóbuszt szerezhetett volna be a főváros, de miután a kormány 9 hónapig ült a BKV kérelmén, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetet kihasználva indoklás nélkül elutasította a BKV kérését, mindössze annyit írtak bele a határozatba, hogy „NEM”.Újra kigyulladt egy busz BudapestenKigyulladt egy BKV-busz Budapest belvárosában, a tűz elérte egy ház homlokzatát is