Megerőszakolja az adatkezelési jogosultságot, kampányra veti be a NAV-ot és a Magyar Államkincstárat az Orbán-kormány

Itt az újabb bizonyíték annak, hogy Magyarországon állampárti rendszer működik, de az adókedvezményre vonatkozó szükségszerű adatkezelési felhatalmazásból miért következik az, hogy én kapni fogom a propaganda híreit mondjuk arról, hogy Magyar Péter éppen mit művelt? – teszi fel a kérdést a Népszavának adott nyilatkozatában Ligeti Miklós , a Transparency International jogi igazgatója az Orbán-kormány friss rendelete kapcsán.

Olyan mértékben lesz ez valós és szükséges kormányzati tájékoztatás, mint amit megszokhattunk az utóbbi időben, tehát nyílt propagandát kapunk. Ehhez az adóhatóság valódi szükségből fakadó felhatalmazáson alapuló adatkezelési jogosultságát éppen megerőszakolja a kormány – fogalmazott a Népszavának Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója egy, a Népszava által elsőként kiszúrt friss kormányrendelettel kapcsolatban.

Az Ukrajnában háborúra és annak humanitárius következményeire hivatkozva lazított a kabinet az adatvédelmi szabályokon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Magyar Államkincstár (MÁK) mostantól közvetlenül küldhet kormányzati üzeneteket az üembereknek. Az augusztus 14-én hatályba lépő rendelet indoklása szerint – derült ki a Magyar Közlönyből – kulcsfontosságú, hogy az állami kedvezményekről és támogatásokról szóló információk a lehető legtöbb emberhez eljussanak. Vagyis, hogy „biztosított legyen a közvetlen kapcsolattartás az állampolgárok és az érintett állami szervek” között.

Ennek érdekében a NAV hozzáférhet többek között azok személyes adataihoz – név, lakcím, értesítési cím, e-mail –, akik adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre jogosultak,

illetve kedvezményes adózást választottak. Az adatkezelés célja a kormányzati üzenetek eljuttatása és a kedvezmények érvényesítésének elősegítése, meghatározott időtartamban, az adótitok védelme mellett.

Ligeti Miklós szerint ez pont olyan törvénysértő árukapcsolás, mint amikor a kormány azokon a kommunikációs csatornákon szórta a választási propagandát, amelyekre az emberek eredetileg a Covid-hírek miatt iratkoztak fel.

Nyilván formai értelemben megteremtik az adatkezelés alapját,

a kézhez-lábhoz szoktatott magyar hatóságok nem fogják törni magukat, hogy észleljék a törvénysértést

– szögezte le a TI jogi igazgatója, aki hozzátette, ez széles rétegeket érint, hiszen valamilyen adókedvezményben szinte mindenki részesül. Az adókedvezményre vonatkozó szükségszerű adatkezelési felhatalmazásból, miért következik az, hogy én kapni fogom a propaganda híreit mondjuk arról, hogy Magyar Péter éppen mit művelt? – tette fel a kérdést a szakértő.

Ligeti Miklóst igazolja, hogy a MÁK esetében a rendelet 33 pontban sorolja fel, hogy kiknek az adatait használhatják fel ilyen tájékoztatásokra. A kör gyakorlatilag mindenkit lefed: nyugdíjasokat, fogyatékossággal élőket, családtámogatásban, lakástámogatásban vagy különféle hitelprogramokban résztvevőket (például diákhitel, munkáshitel, babaváró hitel, CSOK Plusz, Vidéki Otthonfelújítási Program, Otthon Start FIX 3%). Ha valamelyik elérhetőség – például lakcím vagy e-mail-cím – hiányzik, a MÁK más állami szervtől vagy az elektronikus azonosítást biztosító szolgáltatótól is lekérheti, amelynek nyolc napon belül kötelessége az adatokat átadni. A jogszabály kiterjeszti a hasonló célú adatkezelést a Nemzeti Sportinformációs Rendszer, a horgászregiszter és az őstermelői nyilvántartás adataira is.

– Ez újabb bizonyítéka annak, hogy állampárti rendszer működik, ha nem is teljesen abban az értelemben, mint az MSZMP idejében, mert a Fidesz nem gyakorol közhatalmat, még nincs például hatósági főosztályuk, mégis az állami eszközöket, szabályozást, adatkezelést, és a NAV erőforrásait használják a saját győzelmük érdekében – fogalmazott Ligeti Miklós.