– Helló Révfülöp, köszönöm, hogy megvártatok! – kezdte mosolyogva a Tisza Párt elnöke, majd hangsúlyozta, nem áruló az, aki megszegi a maffia omertáját. Sokan csalódtak a Fideszben – folytatta az ellenzéki politikus –, a Tisza Párt győz a választásokon. Ugyanakkor elismerte, hogy az egészségügy problémáit nem lehet azonnal megoldani, de „újszerű átalakításokra” készülnek, és hazahoznák az uniós forrásokat, ami segítene a változásokban.
– Fontos, hogy legyen kontroll, vissza kell állítani az állami szervek függetlenségét. Nem leszünk tökéletesek, de ha valaki belenyúl a mézesbödönbe, annak lesznek következményei – fogalmazott.
Egy huszonéves fiatal lapunknak arról beszélt: fontosnak tartja a kritikus hozzáállást.
– Ha Magyar Péter kormányon feszegeti a határokat, ellene ugyanúgy kimegyek majd tüntetni. Nem az a cél, hogy egy második Orbán Viktort válasszunk – mondta. Szerinte kormányváltás lesz, de a kétharmad kérdéses. Úgy vélte, Orbán Viktor átadja majd a hatalmat, de ha mégsem tenné, politikailag végleg megbukna. Harmincas résztvevőtársa erről azt gondolta, hogy a miniszterelnök korábbi kijelentése a vereség utáni le nem mondásról szándékosan kétértelmű volt, és a hívei abban bíznak, hogy vereség esetén sem engedi át a hatalmat.„Két év múlva pontosan ugyanúgy fogjuk utálni Magyar Pétert, mint most Orbán Viktort”
Egy másik résztvevő viszont békés hatalomátmenetre számít, és nem hiszi el, hogy az orosz titkosszolgálat valóban beavatkozna. Szerinte nagy erejű kormányváltás várható:
– Viktor 20 éve folyamatosan hazudik. Én is hittem benne, de a gyerekeim tanárainak kirúgása volt az a pont, amikor végleg kiábrándultam belőle. – A Tisza Pártban egyetlen dolog tetszik, hogy esélyesek Orbán ellen. De az is igaz, hogy az elveik szimpatikusak, értelmesen beszélnek a hétköznapi problémákról. A szakmai megoldásaikban nem vagyok teljesen biztos, de ha csak a korrupciót sikerül visszaszorítani, már nyertek nálam – tette hozzá.
Volt, aki félelemből nem akart nyilatkozni, attól tartva, hogy hátrány érné, ha kiderülne, részt vett a fórumon. – A férjem munkahelye veszélyben van, ha tudnák, hogy itt van, valószínűleg kirúgnák – mondta egy asszony.