2025-08-15 19:13:00 CEST

Mintegy kétszázan gyűltek össze a révfülöpi Európa Sétányon, hogy részt vegyenek Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének országjáró fórumán. Egyetlen ellentüntetőt láttunk, aki egy hervadt napraforgót mutatott fel, majd dühösen távozott, annak ellenére, hogy Magyar Péter megkérte, maradjon.

– Helló Révfülöp, köszönöm, hogy megvártatok! – kezdte mosolyogva a Tisza Párt elnöke, majd hangsúlyozta, nem áruló az, aki megszegi a maffia omertáját. Sokan csalódtak a Fideszben – folytatta az ellenzéki politikus –, a Tisza Párt győz a választásokon. Ugyanakkor elismerte, hogy az egészségügy problémáit nem lehet azonnal megoldani, de „újszerű átalakításokra” készülnek, és hazahoznák az uniós forrásokat, ami segítene a változásokban.

– Fontos, hogy legyen kontroll, vissza kell állítani az állami szervek függetlenségét. Nem leszünk tökéletesek, de ha valaki belenyúl a mézesbödönbe, annak lesznek következményei – fogalmazott.

Egy huszonéves fiatal lapunknak arról beszélt: fontosnak tartja a kritikus hozzáállást.

– Ha Magyar Péter kormányon feszegeti a határokat, ellene ugyanúgy kimegyek majd tüntetni. Nem az a cél, hogy egy második Orbán Viktort válasszunk – mondta. Szerinte kormányváltás lesz, de a kétharmad kérdéses. Úgy vélte, Orbán Viktor átadja majd a hatalmat, de ha mégsem tenné, politikailag végleg megbukna. Harmincas résztvevőtársa erről azt gondolta, hogy a miniszterelnök korábbi kijelentése a vereség utáni le nem mondásról szándékosan kétértelmű volt, és a hívei abban bíznak, hogy vereség esetén sem engedi át a hatalmat.

Egy másik résztvevő viszont békés hatalomátmenetre számít, és nem hiszi el, hogy az orosz titkosszolgálat valóban beavatkozna. Szerinte nagy erejű kormányváltás várható:

– Viktor 20 éve folyamatosan hazudik. Én is hittem benne, de a gyerekeim tanárainak kirúgása volt az a pont, amikor végleg kiábrándultam belőle. – A Tisza Pártban egyetlen dolog tetszik, hogy esélyesek Orbán ellen. De az is igaz, hogy az elveik szimpatikusak, értelmesen beszélnek a hétköznapi problémákról. A szakmai megoldásaikban nem vagyok teljesen biztos, de ha csak a korrupciót sikerül visszaszorítani, már nyertek nálam – tette hozzá.

Volt, aki félelemből nem akart nyilatkozni, attól tartva, hogy hátrány érné, ha kiderülne, részt vett a fórumon. – A férjem munkahelye veszélyben van, ha tudnák, hogy itt van, valószínűleg kirúgnák – mondta egy asszony.