Orbán Viktor lassan már egy ipari kamerának is nyilatkozik, de jövőre kiderül, át lehet-e verni kétszer ugyanúgy a magyarokat

kampány;elemzés;internet;Orbán Viktor;választás 2026;

2025-08-15 11:05:00 CEST

Nem stratégiaváltásnak, hanem kétségbeesett taktikai hadműveletnek minősítette Horn Gábor, hogy a Fidesz szeretne teret nyerni a közösségi médiában. Böcskei Balázs arra figyelmeztetett, hogy a digitális világban folyó építkezés jelentős részben láthatatlan. Inkább a szavazatvásárlás fog működni parlamenti választás előtt, mint a Magyar Péter elleni lejárató kampány.

Orbán Viktor kijelentései alapján a Fidesz a közösségi médiában végrehajtott térhódítással készül megnyerni a parlamenti választást. A miniszterelnök ennek jegyében hívta életre a Harcosok Klubját nevű online közösséget és a digitális polgári körök mozgalmát. A kérdés az, lehet-e gyökeres fordulatról beszélni. Stratégiát váltott a Fidesz?

Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány vezetője szerint kétségbeesett taktika hadművelet folyik. A Fidesz eddig is uralta a digitális teret, összességében milliárdokat költött az online felületeken. Orbán Viktor – fogalmazott – most úgy tesz, mintha éjszaka közepén hirtelen arra riadt volna fel, hogy „te jó isten, létezik digitális tér”.

A Harcosok Klubja és a digitális polgári körök létrehozása legkevésbé az online térnek szól, sokkal inkább a Fidesz saját „offline világának” – állította Horn Gábor. A miniszterelnök nyilván a belső mérésekben is ugyanazokat a számokat látja, amelyeket a kormánytól független közvélemény-kutatók publikálnak, és amelyeket a Fidesz a nyilvánosság előtt hamisnak nevez.

Orbán megfújta a harci kürtöt, igyekszik reagálni arra, hogy a felmérések alapján jóval kevésbé aktívak a fideszes szavazók, mint a Tisza támogatói. Ez új jelenség, 2006-tól egészen 2024 végéig a Fidesz tábora volt a leginkább elkötelezett. Ma viszont már 10-12 százalékkal többen vannak azok a tiszások, akik elmennének szavazni – hivatkozott egyebek között a Republikon adataira Horn Gábor.

A helyi aktivisták megszólítására kitalált Harcosok Klubja félig-meddig kudarcba fulladt, a digitális polgári körök a holdudvar újbóli csatlakozására szeretnének lehetőséget teremteni – magyarázta Horn Gábor, aki azonban mindebben nem lát kreativitást, előrelépést. Orbán Viktor „lassan már egy ipari kamerának is nyilatkozik”, ami azt jelzi, hogy bajban van. A Fidesz valóban próbál váltani, de ez nem stratégiai váltás, hanem amolyan „gyerekek, csináljunk már valamit, mert rosszul állunk” típusú kapálózás.

Az Orbán-kormány korlátlan erőforrásokkal és (az orosz titkosszolgálatoktól kezdve a kínai befolyásig) külföldi nagyhatalmak támogatásával is rendelkezik, kezében van a magyarországi média 90 százaléka. Horn Gábor biztosra veszi, hogy az eddigi politikai eszköztár többi elemét a Fidesz nem fogja elhanyagolni az online térnyerés kedvéért.

A modern politikában nincs olyan, hogy vagy-vagy: egyszerre kell online és offline módon működni

– hangsúlyozta Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója. A kormányzópárt arra a felismerésre jutott, hogy szervezettségét és mozgósítási erejét, valamint a közösségi média szisztematikus, folyamatos lefedését tekintve – tehát nem a kampányszerű, szőnyegbombázásszerű hirdetésekben megnyilvánuló jelenlétben – deficitje van a kihívóval, Magyar Péterrel szemben.

Mindez nem azt jelenti, hogy a Fidesz kizárólag a közösségi médiára fog fókuszálni, és csak az interneten akarja megnyerni a választást. Fontos – folytatta Böcskei Balázs –, hogy a digitális építkezések ökoszisztémája és rendszere jelentős részben nem látható. Amikor valaki egy nagy, integrált adatbázist szeretne létrehozni annak érdekében, hogy elérési csatornákat létesítsen célzott választói csoportok felé, akkor ezek a folyamatok láthatatlan – azaz: csak az adatgazdák számára látható – módon zajlanak.

Ebből adódóan azok az elemzői vélemények, amelyek a látható tényekből, például a lájkok vagy a megosztások számaiból indulnak ki, valójában a digitális stratégia kialakításának csak egy szűk körét veszik alapul – mondta. Az világos, hogy mire készül a kormányzópárt: a digitális polgári köröket mobilizációs eszközként használva csökkenteni az elérési deficitet, folyamatosan teret nyerni a közösségi médiában. Legalább ennyire lényeges azonban – hívta fel a figyelmet Böcskei Balázs –, hogy az így termelődő adatok strukturált feldolgozásában, rendszerezésében és adatbázissá építésében milyen képességek, kompetenciák vannak a Fidesz birtokában. És pontosan ez az, amit nem fogunk megtudni.

Mindig a gyűlölet tárgyát keresik

Bár a fideszes ellenpropaganda eddig nem csupán lepergett Magyar Péterről, hanem még növelte is a Tisza Párt elnökének népszerűségét, a lejárató kampány – részben politikai és sajtótámadások, részben a közösségi médiát elárasztó fizetett hirdetések formájában – megújult erővel folytatódik. Mit remél ettől a Fidesz?

Orbánék – állapította meg Horn Gábor – mindig a gyűlölet tárgyát keresik. Gyurcsány Ferenc már „kiszállt a buliból”, ezért Ukrajna mellett Magyar Péterből akar ellenséget kreálni a Fidesz. A saját közönség hergelésére ez alkalmas lehet – vélekedett a politikai elemző. A Fidesz szavazóinak száma 2 millió alá csökkent, a tábor összetartása érdekében fel kell mutatni valakit, aki a kormánypárti propagandában „külföldi ügynök”, „ócska hazaáruló”, „veri a feleségét” – és így tovább.

Horn Gábor továbbra is úgy gondolja, hogy a Magyar Péter elleni lejárató kampány halott próbálkozás. Sokkal inkább működhet a szép csendben zajló szavazatvásárlás – utalt az egyre-másra bejelentett jóléti vagy szociális intézkedésekre. Ez a fegyvernem az, amit már a 2022-es választás előtt is sikerrel vetett be a Fidesz, és ami 2026-ban is eredményt hozhat a kormány számára.

2022-es győzelmét követően a Fidesz bőségesen visszavette az emberektől mindazt, amit a választás előtt adott. Ha marad a kormány, akkor 2026 után se várható más. Horn Gábor szerint jövő tavasszal ki fog derülni, hogy másodjára is ugyanúgy át lehet-e verni a magyar társadalmat.

Böcskei Balázs szerint a negatív kampány nem injekció módjára működik, tehát nem úgy, hogy a beadott anyag azonnali és közvetlen hatást ér el.

Ezért óvatosan kell kezelni azokat a felvetéseket, amelyek abban bíznak, hogy Magyar Péternek napjainkban sem ártanak, még használnak is a támadások. Már csak azért sincs így, mert az elmúlt fél év felméréseinek adataiból Böcskei Balázs azt szűrte le, a Tisza Párt nem emelkedik folyamatosan, hanem nagyon magas szinten ugyan, de tetőzött. Annak, hogy kutatások szerint mégis nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz között, nem a Tisza emelkedése az oka, hanem a Fidesz csökkenése.

Hibának nevezte Böcskei Balázs, hogy Magyar Péter állandóan reagál a vele szemben folyó negatív kampány különféle elemeire. Neki ezekre nem kellene reflektálnia, mert így nem a saját nyelvén, nem a saját ügyeiről beszél.

A negatív kampánynak nem feltétlenül az a célja, hogy valakinek amortizálják a személyiségét. Az is lehet cél – mondta Böcskei Balázs –, hogy megállítsák az adott politikai szereplő népszerűségének növekedését. Ezt úgy lehet elérni, hogy újabb és újabb kételyeket támasztanak az illetővel szemben, főleg azok körében, akik nem követik szorosan a politikát.