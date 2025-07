„Két év múlva pontosan ugyanúgy fogjuk utálni Magyar Pétert, mint most Orbán Viktort”

tüntetés;Székesfehérvár;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-07-26 15:50:00 CEST

Jó lenne előrehozott választás, már az is késő, ha holnap tartják. Úgy tűnik, a Tisza Párt sem tudja sikerrel megszólítani a fiatalokat. Riport a székesfehérvári tüntetésről.

Itt már csak a poénkodás maradt! - reagálnak Orbán Viktor eget rengetőnek szánt tusványosi bejelentésére, a Digitális Polgári Körökre amellett a színpad mellett, amelyet a székesfehérvári Városház téren állítottak fel a Tisza Párt szombat délelőtti tüntetésére. A miniszterelnök ma, szombat délelőtt állt újra a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, ahol azt is elárulta, belső fideszes felmérések szerint a Fidesz jövőre 106-ból 80 vagy 87 választókerületben nyerni fog. Magyar Péter politikai alakulatának a hívei nevetségesnek tartják ezt is, nem mintha a Tisza Párt elnökének a kijelentésein ámuldozni tudnának. – Persze nagy dolgokat most már éppen Magyar Pétertől sem várunk, de mit lehet még itt mondani, őszintén? Jó lenne előrehozott választás, ha holnap lenne, már az is késő – jegyzi meg egyikük.

A Városház téren körülbelül kétezren állnak, hallgatják, mit mond Magyar Péter a hazájuk helyéről világban, a tömeg egy része csak a környező utcákban fér el. Tiszás ajándéktárgyat nyomott áron lehet kapni, kérdésünkre pedig, hogy miért, egy árus azonnal lecsapja a magas labdát: – Hogy kedveskedjünk maguknak! Azt is megtudjuk, hogy a nagyobb termékeket, például a tiszás széldzsekit nem nagyon viszik, szinte mindenki karkötőt vesz, de egy csapat dél-koreai turista speciel magyar zászlóval csörtet a Városház téren. Faggatózunk egy kicsit, kiderül, hogy ezeket a tömegben ingyen osztogatták. Ezen túl a dél-koreaiak nem sokat fogtak fel az egészből: arra gyorsan rájöttek, hogy valami politikai rendezvényen járnak, de ezen túl – állítják –, nemhogy Magyar Péterről, Orbán Viktorról sem hallottak még soha.





Egy 70 év körüli székesfehérvári férfi azt mondja, egyéniben a Tiszára, listán viszont a Demokratikus Koalícióra akar szavazni. Szerinte a DK-s képviselőkre igenis szüksége lehet még Magyar Péternek a kétharmadhoz, a városban viszont csak a tiszás jelöltre tud szavazni egyéniben, mert itt csak nekik van esélyük a Fidesz ellen. – Mondok valamit. 2022-ben itt volt az Orbán Viktor is ezen a téren. Négyszer ennyien voltak, mint most. Nálunk még mindig teljesen fideszes a város. – Mi a véleménye Magyar Péterről akkor? - kérdezzük – Az, hogy két év múlva pontosan ugyanúgy fogjuk utálni őt, mint most Orbán Viktort. Ellenzéki elkötelezettségből amúgy nincs hiány. Alkalmi interjúalanyunk elárulja, hogy egykori SZDSZ-alapító, önkormányzati képviselő is volt, felvonult a június 28-i Budapest Pride-on is: – Életem legnagyobb bulija volt!” - áradozik erről.

Jöttek a másik oldalról is, mégpedig biciklin, Fuck NER-pólóban az a 40 körüli székesfehérvári férfi, aki elárulja, „kemény fideszes” volt régen, ráadásul nem is Magyar Péter győzte meg, már 2022-ben is Márki-Zay Péterre szavazott, de csak befogott orral, a gyomra legalábbis nehezen vette be Gyurcsány Ferencet. – Túlment nekem a demokratikus intézmények leépítése és a korrupció, bár szerintem amúgy nem nálunk a legmagasabb most sem – ad magyarázatot a politikai pálfordulásra. Sietve hozzáfűzi, nem bízik Magyar Péterben sem, vagyis hogy a Tisza Párt elnöke ne élne az esetleges kétharmadával. – De biztos lesz egy csapat mögötte, és én nem gondolom azt sem, hogy a Tisza 8-10 évig uralkodna majd – reménykedik. Látja már ezeket a szakértő embereket? - firtatjuk. – Nem - válaszolja határozottan – Akkor mi lesz jövőre? - Reménykedjünk Az biztos, hogy a Tisza fog nyerni. Szerinte Orbán Viktor tusványosi beszéde nem releváns, meg az sem, hogy szerinte 80 körzetben nyer a Fidesz jövőre. - A politikában mindig magabiztosságot kell mutatni, nem? Itt, Székesfehérváron is lehet érezni, hogy annyira nem megy már a dolog, ő pedig Hadházy Ákost bevenné a csapatba Magyar Péter helyében, de érti a szempontjait, hogy nem akar keveredni senkivel, aki az ellenzéki vagy bármilyen más múltja miatt támadható.

Egy Benu-táskával fagylaltozó idős férfi ennyire sincs elragadtatva Magyar Pétertől. Ő az egyik környező utcába szorult, konkrétan nem is a tüntetésre érkezett, felvetésünkre pedig, hogy városbéliként mit gondol a Fidesz és a Tisza Párt közötti országos meccsről, elég lesújtó válasszal áll elő: – Hát, nézze…

Azt tudom, hogy a Fidesz itt ad nekünk egy valódi polgármestert, a Tisza viszont nem ad semmit. Ad egy Magyar Pétert, oké, csakhogy ő micsoda? Azt tudjuk, hogy énekelni nem tud. Nem is kell neki tudni, csak hát ha valamit akar csinálni az országgal, akkor mi a faszért énekel? Kevés lesz ez.

Nem foglalkozik közvélemény-kutatásokkal.

Bár a közvélemény-kutatásokkal a Tisza Párt szempontjából elvileg semmi gond, mindegyik független felmérést Magyar Péter politikai alakulata vezet, egy nógrádi kistelepülésről érkező fiatal srác meséli, ő alapított egy Tisza Szigetet, de gyorsan alábbhagyott a lendület, a projekt megbukott. A fiatalokat szerinte egyszerűen nehezebb bevonni, más a szimpátia és más, amikor részt kell venni a politikában, a Tisza-Szigetekben is többségben idősek vannak. Múltkor meglepődött, hogy pont egy idős nő mondta, hogy neki nincs veszítenivalója. – A fiatalok szerintem úgy érzik, nekik több van. Én azért már nagyon várom, hogy a kampányfeladatokat megkapjuk végre és bármilyen eligazítást. Szép dolog virágládákat pakolni és kórházban segíteni, de szerintem most már mást is kéne. A képviselőjelöltek bemutatását is sürgetné, nem tagadja, szerinte el vannak késve vele. Egy Vas megyéből érkező nő mélységesen egyetért ezzel: – Nálunk én még nem is látom, ki indulna. Nagy kérdés, hogy az egyéni körzetekben elindíthatunk e bárkit és ez egyáltalán nem számít-e – mondja.