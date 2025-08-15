Távolban sok fehér vitorla

kikötő;képgaléria;Bréma;vitorlások;

Történelmi vitorlások, modern jachtok és lenyűgöző flották gyűlnek össze ötévente augusztus közepén az Északi-tenger partjánál, Brémában, hogy a hajózás és a tengerek rajongóit lenyűgözzék.

A Sail Bremerhaven egyik legjobban várt látványossága a vitorláshajók (németül windjammerek) felvonulása, köztük a legtekintélyesebb a 65 méter hosszú, 24 vitorlás Alexander von Humboldt II, amelyet 1988-ban vízre bocsátott elődje mására építettek.

Érkeznek Dániából, Angliából, még Peruból is várnak vendégeket a 250 hajóval felálló parádéra, amely nemcsak a vízparton, de a városban is kínál koncerteket, kulturális programokat.