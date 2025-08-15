Kéri László: Az okosabb fideszesek tudják, hogy nagy a baj

politika;Magyarország;interjú;Kéri László;Tisza Párt;Törésvonal;

2025-08-15 05:45:00 CEST

A politológus szerint közvélemény-forradalom történt, válságtudatosodásról beszélhetünk, a a Tisza Pártnak pedig jelentős tartalékai lehetnek a külföldi magyarok körében. Videóinterjú.

A stratégiában gondolkodó fideszesek is tudják, hogy nagy a baj – jelentette ki Kéri László politológus a Népszava Törésvonal című műsorában.

A szakértő – aki ide számítja Lázár Jánost is – úgy véli, ez a réteg pontosan tisztában van azzal, hogy egy ekkora különbséget a világ legjobb kampányával is nagyon nehéz ledolgozni. Meglátása szerint kapkodás látható a Fideszben, ami részben annak tudható be, hogy Magyar Péterrel szemben teljesen hatástalanok a lejáratókampányok. Orbán Viktornál is érzékelhető a váltás: a korábbi, csak a Fidesz-közönséghez szóló, elszigetelt kommunikációt két hete felváltotta a nyitás minden irányba.

Felismerték, hogy a megmaradt táborral nem nyerhetnek választást, ezért most minden oldal felé próbálnak nyitni. Már az sem lenne meglepő, ha megjelenne az ATV-ben Rónai Egonnál – tette hozzá. Nyomatékosította, hogy nem szabad Orbán Viktor képességeit lebecsülni, hiszen közel negyven évet töltött el a politika frontvonalában.

Szerinte egyszerűen elveszett a minimális stílusérzék, nem képesek megítélni, mi a fontos, csak a napi lájkszám és kattintásszám számít. Erőből fenyegetve továbbra is fölényben vannak, de kapkodva, átgondolás nélkül reagálnak az ország kusza közéleti szövetében, tovább bonyolítva azt. A Majkától a Dopeman- és Fleck-ügyig terjedő reakciók azt mutatják, hogy a közélet annyira összekuszálódik, hogy a hírfogyasztók már nem tudják, minek higgyenek – magyarázta.

Kéri László feleségével, Petschnig Mária Zitával rendszeresen jár a Tisza-sziget meghívására fórumokat tartani, ahol nagy érdeklődés fogadja őket. Ezeken a rendezvényeken lehetősége van megtapasztalni a közhangulatot is. Meglátása szerint megjelent egy több százezres réteg, amely eddig távol tartotta magát a politikától, észrevétlen maradt. Egy elemi erejű közvélemény-forradalom történt, amelyet a média nagy része egyszerűen nem vesz észre – tette hozzá, megjegyezve: hirtelen felébredt az ország, egyfajta válságtudatosodásról lehet beszélni.

Szólt arról is, hogy a Tisza Pártnak jelentős tartalékai lehetnek a külföldi magyarok körében, akik között egyre gyakoribb a vélekedés, hogy inkább a szabadságuk terhére hazajönnek, mert változtatni akarnak. „A Fidesszel egyre inkább gyanakvó, a Fideszt egyre inkább negatív indulatokkal telített módon beszélő Magyarországgal találkozunk, aminek a médiában a lenyomatait legfeljebb annyiban érzem, hogy kéthetente megjelennek a legújabb közvélemény-kutatási adatok” – fogalmazott. Hozzátette: az utóbbi hat-hét hónap trendje is azt mutatja, hogy a Tisza Párt növekvő támogatottsággal rendelkezik. „Van egy ingerült, eltökélt és folyamatosan bővülő csodavárás az országban, ami annyival másabb (…) százezres nagyságrendet ért el azoknak a száma, akik azt mondják: ebben már én is részt veszek (…) kinőtt közben egy újabb Magyarország, amelyik összeszedte magát, és azt mondja, hogy na, most már ennek véget vetünk” – fejtegette.

Kéri Lászlót megkérdezték arról a kijelentéséről is, amelyet az utóbbi időben felkapott a kormánymédia. A Fidesz értelmezése szerint a politológus az egyik előadásában azt mondta, hogy olyan hangulatot kell teremteni, hogy úgy nézzenek a fideszesekre, mint egy pestisesre.

A szakértő jelezte, nem azt mondta, hogy a fideszes pestises, csupán egy hasonlattal élt, amely egy előadás közbeni szókép volt. A „fertőző beteg” hasonlat egy folyamat elemzésére szolgált, nem sértésként hangzott el. Aki ebből politikai tőkét akar kovácsolni, azzal nem érdemes vitatkozni – jegyezte meg, hozzátéve: korábban is előfordult, hogy egy kiragadott mondatot közutálat tárgyává tettek, és most is ez várható. Ha a Fidesz világában emiatt „pestis hozójaként” emlegetik, az az ő problémájuk, nem az övé – vélekedett.