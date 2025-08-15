A kukázó férfi, avagy az ember, aki rádiót hallgat

Nedvesen csillan az ívlámpa fényében a beton, fekete a járda, mint a pokol bejáratához vezető út. Rázza az ágakat a novemberi szél, kutakodón nyúl az átmeneti kabátok alá, megcibálja a sálakat, kifordítja az esernyőket. Szemerkél az eső, a ködfátyol sejtelmesre halványítja a teliholdat.
A férfi az egyetem kukái előtt áll, módszeresen pakolja ki a tartalmukat. Akkurátusan kiemel, megszemlél, balra teszi, ami kell, jobbra, amit visszarak majd. Háromnaponta jön, minden hivatalos kukaürítéskor. Más napokon nem bolygatja a szemétgyűjtő konténereket, nagy ritkán, csak, ha a szükség nagyon ráviszi, akkor szokott a szelektívbe kicsit beleturkálni, de csak szőrmentén, nehogy az őrök elkergessék erről a jó kis helyről. Ez az ő felségterülete, jól leosztott, az átlagember számára láthatatlan sakkjátszma ez, ahol minden bábu betartja a fekete-fehéren egyértelmű, íratlan szabályokat.
Az utca kemény terep, nem tiltja, nem tűri, viszont megtorolja a próbálkozást.
A kukázó férfin rengeteg réteg ruha van, látszik, nélkülük sovány, semmi kis ember lenne, de a talált-kapott ruhák a hidegben, átmenetileg jól tápláltnak tüntetik fel. Fején vászon usánka, aminek szélben repkedő fülvédői vidáman rohangáló, lebegő fülű tacskóéhoz hasonlatos füleket varázsolnak neki.
Amint elhaladok mellette, felkapom a fejemet. Rádiót hallgat. Miközben kukázik, az ember rádiózik. Megrendülök. Azonnal elképzelem őt a régi életében, olyannak látom, amilyen azelőtt lehetett. Mielőtt az utcára kényszerült volna.