A sorozatos késések miatt kirúgták a német vasút vezetőjét

2025-08-15 10:12:00 CEST

Richard Lutz 2017 óta vezette a Deutsche Bahnt, szerződése eredetileg 2027-ig szólt.

Csütörtökön menesztették a német állami vasút, a Deutsche Bahn (DB) vezérigazgatóját, miután a társaság gazdasági és infrastrukturális válságba került, valamint rendszeressé váltak a késések – derül ki a Deutsche Welle cikkéből.

Richard Lutz 2017 óta vezette a vállalatot, szerződése eredetileg 2027-ig szólt. Patrick Schnieder közlekedési miniszter köszönetet mondott a vezérigazgatónak a „nehéz időkben” tett erőfeszítéseiért, a Deutsche Bahn pedig közölte, hogy Lutz utódja kinevezéséig ügyvivőként látja el a feladatokat. „Biztos vagyok benne, hogy a hátralévő hetekben is megtesz minden tőle telhetőt a vasútért” – állapította meg Patrick Schnieder.

A Deutsche Welle felidézi, a DB egykor hatékonyságáról és megbízhatóságáról volt ismert, de az utóbbi években a hírneve jócskán megrendült. A német távolsági vonatok pontossága a 2017-es 78,5 százalékról tavaly 62,5 százalékra zuhant, ami azt jelenti, hogy a járatok több mint egyharmada késve érkezett. A vállalat azokat a vonatokat tekinti késve érkezőnek, melyek a tervezettnél több mint 6 perccel később érnek az adott állomásra.