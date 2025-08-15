Oroszország;Észak-Korea;Phenjan;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Kim Dzsong Un;Donald Trump;

2025-08-15 09:33:00 CEST

Miközben Vlagyimir Putyin Alaszkába tart, az orosz alsóház elnöke Phenjanba ment Kim Dzsongunhoz

Vjacseszlav Vologyin Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából köszöntötte fel az orosz elnök nevében az észak-koreai vezetőt.