Miközben Vlagyimir Putyin Alaszkába tart, az orosz alsóház elnöke Phenjanba ment Kim Dzsongunhoz

Vlagyimir Putyin orosz államfő nevében köszöntötte fel az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (orosz alsóház) elnöke, amikor pénteken Phenjanban fogadta őt Kim Dzsongun.
Észak-Koreában augusztus 15-én ünneplik a Hazafias Felszabadulás Napját arra emlékezve, hogy a szovjet Vörös Hadsereg és koreai egységek vereséget mértek a japán Kvantung hadseregre, és felszabadították a Koreai-félszigetet. Dél-Koreában a felszabadulást szintén megünneplik.
Vologyin a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének meghívására tartózkodik hivatalos látogatáson Észak-Koreában, és több phenjani vezetővel is találkozott.Vlagyimir Putyin már elindult Alaszkába, út közben megállt Magadanban
Vlagyimir Putyin eközben már elindult Alaszkába a Donald Trump amerikai elnökkel esedékes csúcstalálkozóra, út közben pedig megállt Magadanban, ahol megtekinti a városfejlesztési és ipari létesítményeket, valamint találkozik Szergej Nozsov kormányzóval.
Putyin és Trump pénteken a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ben. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázison lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.Trump világossá tette, hogy tűzszünetre akarja rávenni Putyint, szerinte Ukrajnának is ott kell lennie, amikor a területéről tárgyalnak majdTrump szerint Putyinnak súlyos következményekkel kell szembenéznie, ha a pénteki találkozó után nem állítja le a háborút