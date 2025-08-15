Oroszország;Észak-Korea;Phenjan;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Kim Dzsong Un;Donald Trump;

Vjacseszlav Vologyin és Kim Dzsongun Phenjanban augusztus 14-én

Miközben Vlagyimir Putyin Alaszkába tart, az orosz alsóház elnöke Phenjanba ment Kim Dzsongunhoz

Vjacseszlav Vologyin Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából köszöntötte fel az orosz elnök nevében az észak-koreai vezetőt.

Vlagyimir Putyin orosz államfő nevében köszöntötte fel az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (orosz alsóház) elnöke, amikor pénteken Phenjanban fogadta őt Kim Dzsongun.

Észak-Koreában augusztus 15-én ünneplik a Hazafias Felszabadulás Napját arra emlékezve, hogy a szovjet Vörös Hadsereg és koreai egységek vereséget mértek a japán Kvantung hadseregre, és felszabadították a Koreai-félszigetet. Dél-Koreában a felszabadulást szintén megünneplik.

Vologyin a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének meghívására tartózkodik hivatalos látogatáson Észak-Koreában, és több phenjani vezetővel is találkozott.

Vlagyimir Putyin eközben már elindult Alaszkába a Donald Trump amerikai elnökkel esedékes csúcstalálkozóra, út közben pedig megállt Magadanban, ahol megtekinti a városfejlesztési és ipari létesítményeket, valamint találkozik Szergej Nozsov kormányzóval.

Putyin és Trump pénteken a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ben. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázison lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.

Jurij Kovbasa levelében azt írta, a vizsgálat eredményei cáfolják, hogy a férfi jogait bármivel megsértették volna a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a katonai szolgálata során. A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat szerint a férfi halálának oka betegség volt, az ukránok bíznak is az elfogulatlan és etikus tájékoztatásban.