Donald Trump és Vlagyimir Putyin kézfogásával megkezdődött a nagy találkozó

csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-08-15 21:37:00 CEST

Az amerikai elnök nem lesz boldog, ha nem lesz tűszünet Ukrajnában, de Oroszországot ebben az estben súlyos gazdasági következményekkel fenyegette meg.

Magyar idő szerint nem sokkal fél kilenc előtt Donald Trump amerikai elnök megérkezett az alaszkai Elmendorf-Richardson katonai bázisra, az orosz-ukrán háború alakulása szempontjából sorsdöntőnek tartott csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök repülőgépe csaknem fél órával később szállt le az AP amerikai hírügynökség szerint. A jelentések szerint minden készen áll, így a 6-7 órásra tervezett találkozót követő közös sajtótájékoztató színpada is, kék háttérrel, a felirattal: a „Béke keresése” és egy amerikai és egy orosz zászlóval.

Az előzetes program szerint Vlagyimir Putyin majd virágot is elhelyez az alaszkai szovjet pilóták sírjánál, ugyanakkor a BBC korábban arról számolt be, hogy Alaszkában Ukrajna melletti tüntetéseket tartottak és a tiltakozók emlékeztettek is arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt nem hívták meg a csúcstalálkozóra, aki pedig többször is kijelentette, hogy Ukrajna jövőjéről semmilyen döntést nem lehet hozni Ukrajna részvétele nélkül.

Magyar idő szerint este negyed tíz körül Trump és Putyin kezet fogva üdvözölték egymást, mielőtt megkezdik a zárt ajtók mögötti tárgyalásokat. A két vezető a vörös szőnyegen sétált, amely mindkét repülőgéptől kiindulva a kifutópálya közepén találkozott.

Donald Trump még repülőgépe, az Air Force One fedélzetén megjegyezte, hogy nem lesz boldog, ha a tárgyalást követően nem lesz tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, és ez gazdaságilag súlyos következményekkel járna Oroszország számára. Jurij Usakov, Putyin külügyi tanácsadója korábban azt nyilatkozta, hogy a tárgyalásokhoz majd csatlakozik Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, valamint Kirill Dmitrijev, Putyin beruházásokért és gazdasági együttműködésért felelős megbízottja. Amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff, az elnök különmegbízottja lesz jelen.

Miközben a két elnök közötti tárgyalás megkezdődött, folyamatosan érkeztek a különféle információk a találkozó előtt történtekről. A CNN szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem válaszolt arra a kérdésre, hogy beleegyezik-e a tűzszünetbe, illetve felhagy-e a civilek megölésével, amikor az újságírók kérdéseket kiabáltak neki és Donald Trump amerikai elnöknek a repülőtéren. A TASZSZ orosz állami hírügynökség azt emelte ki, hogy a két államfő már az anchorage-i repülőtéren, a vörös szőnyegen is szót váltott egymással, amit folytattak, miután Putyin beült Trump Cadillacjébe, ahol négyszemközt beszélgethettek.

Az orosz-ukrán háborúban a szenvedő fél, Ukrajna nem vehet részt a találkozón, amihez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon fűzött néhány gondolatot. Azt például, hogy a Trump-Putyin találkozó ellenére a háború folytatódik, „pontosan azért, mert nincs sem parancs, sem jelzés arra, hogy Moszkva véget akar vetni ennek a háborúnak”. Csak pénteken a katonai jelentések szerint légicsapásokat mértek az oroszok Szumi központi piacára, Dnyipro megyében több városra és üzemre, de támadták Zaporizzsja, Herszon és Donyeck megyét is. – A tárgyalások napján gyilkolnak, ez sokat mond. Mindenkinek szüksége van a háború befejezésére. Ukrajna készen áll arra, hogy minél produktívabban dolgozzon a háború befejezéséért, mi pedig erős álláspontra számítunk Amerikától – tette hozzá Volodimir Zelenszkij.