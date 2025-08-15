Úgy látszik, Szergej Lavrov Szovjetunió feliratú pulóverben érkezett az alaszkai csúcstalálkozó helyszínére

csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Szergej Lavrov;Szovjetunió;Alaszka;Donald Trump;

2025-08-15 14:06:00 CEST

A „CCCP” feliratot részben eltakarta a pufimellénye.

A helyszínen készült felvételek alapján úgy tűnik, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy „CCCP” (Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége cirill betűs rövidítése) feliratú pulóvert viselt, amikor Alaszkába érkezett a Kreml küldöttségének tagjaként – írja a Politico.

Egy, az X-en közzétett videó alapján Lavrov érkezésekor a fehér felsőjén csak a „CC” betűk látszottak tisztán a pulóver felett viselt fekete pufimellény miatt.

Arra már az Ukrajinszka Pravda hívja fel a figyelmet, hogy ezt a pulóvert egy 2017-ben alapított cseljabinszki cég, a SelSovet gyártja, ára 46-47 ezer forint.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik majd Anchorage-ben. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.

A CNN szerint Donald Trump 25 százalékra becsülte az alaszkai tárgyalás kudarcának esélyét. A Politico azt írja, amikor újságírók az orosz külügyminisztert megérkezése után erről kérdezték, Szergej Lavrov közölte: nem bocsátkoznak találgatásokba, de az álláspontjuk világos, és valójában már sok mindent elértek.