Donald Trump Alaszkában: Nincs megállapodás

Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-08-16 06:59:00 CEST

Nagy szavakkal, de konkrétumok nélkül zárult Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Alaszkában.

Sikerült igazán jó előrelépést elérni - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon, melyen aztán az is elhangzott, hogy konkrét megállapodás nem született az ukrajnai háborút illetően.

Az amerikai elnök az MTI beszámolója szerint elmondta, számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettek, sőt, mondhatná, a legtöbben. – Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: „nagyon jó esélyük” van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de

nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás.

Donald Trump annak is hangot adott, hogy reményei szerint rövid időn belül újra találkoznak. Putyin erre reagálva megjegyezte, hogy a következő alkalomra Moszkvában kerülhet sor.

Az amerikai elnök közölte, hogy hamarosan felhívja a NATO-beli szövetségeseit és más vezetőket, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, hogy tájékoztassa őket a találkozóról. "Végül is rajtuk múlik" - tette hozzá.

Vlagyimir Putyin kijelentette: – Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk, biztosítani Oroszország összes jogos aggályának figyelembevételét, helyreállítani az igazságos egyensúlyt a biztonság terén Európában és a világ egészében.

A sajtótájékoztatón a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és nem fogadták az újságírók kérdéseit.

Az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisán csaknem három órán át folytatott megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Közép-európai idő szerint szombat hajnalban aztán mindkét elnöki gép elhagyta a helyszínt.