A Kreml Alaszkát választotta Budapesttel szemben

2025-08-15 22:11:00 CEST

Donald Trump ultimátuma elől kitérve, Vlagyimir Putyin ügyesen kiharcolt magának egy amerikai-orosz csúcstalálkozót, amely visszaemeli őt a világpolitika elismert szereplői közé. És mindehhez egy kiváló helyszínt is, Alaszkát, amely sokban kedvezett a Kremlnek.

Először is, a biztonság tekintetében. Az Egyesült Államok legészakibb államának szárazföldje a legközelebbi pontján mindössze 90 km-re található az oroszországi Csukcsföldtől. A két területet csak a Bering-szoros választja el egymástól, így Putyin – bár sokórás repülőúttal és egy magadani megállóval az orosz Távol-Keleten, de – eljuthatott Alaszkába anélkül, hogy „ellenséges” nemzetek légterén kellett volna átrepülnie, és ennek megvan a maga jelentősége.

A felek előkészületei során ugyanis, ahogy azt a CNN hírtelevíziónak az ügyhöz közel álló amerikai tisztviselők elmondták, jelentősen szűkítette a szóba jövő helyszínek körét, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-ban letartóztatási parancsot adott ki Putyin ellen, háborús bűnnek nyilvánítva több tízezer ukrán gyermek Oroszországba hurcolását, amelyre a Kreml ura maga adott utasítást. Emiatt Moszkva vonakodott az európai helyszínektől, beleértve Bécset vagy Genfet is, ahol az amerikai és orosz vezetők a hidegháború óta találkoztak. És bár a Fehér Ház válogatásában a lehetséges házigazdaként Magyarország is felmerült – Orbán Viktor Trumpot és Putyint egyaránt szövetségesének tekintő politikája miatt – az amerikai tisztviselők örültek és némileg meglepődtek, amikor az orosz elnök beleegyezett, hogy amerikai földön tartsák a találkozót.

A hatalmas távolság jól passzolt a Kreml azon elhatározásához is, hogy a tűzszünetet sürgető Kijev és a vele szövetséges EU vezetőit távol tartva tárgyalhasson az amerikai elnökkel, aki januári másodszori hivatalba lépése óta sem tudta őt rászorítani Ukrajna elleni háborújának leállítására.

A helyszín történelmi szempontból is jelképértékű. Azt a tényt, hogy a cári Oroszország a 19. században, a krími háború elvesztése után 7,2 millió dollárért eladta Alaszkát az Egyesült Államoknak, a BBC szerint szerint Moszkva felhasználhatta arra, hogy igazolja a 21. századi határok megváltoztatására irányuló erőszakos kísérleteit.

„Alaszka egyértelmű példa rá, hogy az államhatárok megváltozhatnak, és hogy nagy területek cserélhetnek tulajdonjogot” – írta a találkozó előtt a Moszkovszkij Komszomolec.

A szervezők azonban, akiknek egyetlen hét állt rendelkezésére, gyorsan rá kellett jöjjenek, hogy Alaszkában a rövid nyár a turisztikai főszezon, és a két nagyhatalom vezetőjének fogadására alkalmas lehetőségek igencsak korlátozottak. Végül Anchorage városa maradt az egyetlen komolyan vehető helyszín, és azon belül is a város északi szélén fekvő Elmendorf-Richardson közös katonai támaszpont. Az Elmendorf légi bázis, amely a hidegháború alatt fontos szerepet játszott az Egyesült Államok védelmében, mára egybenőtt az amerikai hadsereg Fort Richardson bázisával, együttvéve több mint 32 ezer embernek adva otthont.

Az amerikai védelmi minisztérium a környéket „festői, fenséges, hófödte hegyekkel, tavakkal, folyókkal, gleccserekkel és rengeteg vadvilággal” jellemzi, ami ideális háttér volt Trump teátrális fellépéseihez. A zord időjárási viszonyok miatt ugyanakkor azt is tanácsolják a bázisra autóval érkező látogatóknak, hogy vigyenek magukkal vészcsomagokat, élelmiszert, takarókat és extra üzemanyagot, mivel az annyira távoli célpont.

Alaszkában Oroszország nem elvont ellenség, hanem közeli szomszéd; repülőgépei bejárják Alaszka légterét, kormánya pedig állítólag aláássa az alaszkai halászok megélhetését. Anchorage lakosai a Guardian brit lap szerint a héten az esemény miatti izgatottság és a látogatás lehetséges következményeivel kapcsolatos aggodalom között őrlődtek. „Úgy érzem, Anchorage valahogy visszatért a térképre, amit szerintem mindenki élvez” – mondta Hollis French, egy nyugalmazott állami szenátor, aki az Alaszkai Olaj- és Gázvédelmi Bizottságban szolgált. Ugyanakkor Trump minapi tévesztése, miszerint „Oroszországban” fog találkozni Putyinnal, megszólaltatta a vészcsengőt is a hatalmas területen, melyet az Orosz Birodalom prémvadászai egykor súlyosan kizsákmányoltak. „Az alaszkaiak szatirikus válasza erre az, hogy 'kérjük, ne adjatok vissza minket'” – mondta a Guardiannek az egyik helyi óvoda vezetője.