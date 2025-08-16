Feljelentette Semjén Zsoltot a KDNP-t elhagyó politikus

KDNP;feljelentés;Semjén Zsolt;becsületsértés;Gaal Gergely;

2025-08-16 13:51:00 CEST

Gaal Gergely aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja a kisebbik kormánypárt elnökét.

Aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét a párt korábbi országgyűlési képviselője és elnökségi tagja. Gaal Gergely a Facebook-oldalára feltöltött videójában jelentette be, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon feljelentést tett, és magánvádas eljárást indított Semjén ellen.

„Mindenkinek felelnie kell a kijelentéseiért! Miniszterelnök-helyettesként még inkább”

– írta a posztban.

A videóban pedig arról beszélt: „Úgy gondolom, nem kell az országgyűlési választásokig vagy a kormányváltásra várni, hogy az igazság kiderüljön.” A 24.hu birtokába került beadvány szerint Semjén egy tévés nyilatkozatban beszélt úgy Gaal távozásáról, mintha valójában őt el kellett volna eltávolítani a kereszténydemokraták közül valamilyen „csalárd, tisztességtelen cselekedet” miatt.

Gaal szerint a híradós riportot nézők tízezrei láthatták, ezért új pártjának (Merj Magyarország Párt) tagságában felmerült az igény a becsülete csorbítására alkalmas nyilatkozat tisztázására. Először hivatalosan levélben kereste Semjént, ám tőle semmilyen választ sem kapott – írja a lap.

Gaal Gergely májusban távozott a kisebbik kormánypárt elnökségéből. A KDNP önálló arculatát hiányolta, és azt is kifogásolta, hogy az elmúlt 15 évben a párt nem tudott a kormányzati hatalomgyakorlás belső ellensúlya lenni. Később bejelentette, hogy fegyelmi és etikai eljárást kezdeményez Vejkey Imre pártügyésznél Semjén Zsolt pártelnökkel szemben. Nem sokkal a KDNP-ből való kilépése után pedig Gaal Gergely új politikai közösség szervezésébe fogott.

A politikus korábban lapunk Törésvonal című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy a KDNP jelenlegi vezetése alatt a párt nem képviseli hitelesen a keresztény értékeket – sőt, szerinte éppen az ellenkezője figyelhető meg. Ezt szerinte leginkább az mutatja, hogy Magyarországon – a népszámlálási adatok alapján – jelentősen csökkent a keresztény hívek száma. Mindez abban a 15 éves időszakban történt, amikor a KDNP része volt egy kétharmados kormányzásnak. Éppen ezért szerinte jól látszik, hogy a párt nem tudta betölteni még azt a minimális szerepet sem, amit elvártak volna tőle.