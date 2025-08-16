Magyar Péter: Orbán Viktor bedobta a törülközőt

„A kormány »háborús veszélyhelyzetben« nyaral. Orbán Viktor bedobta a törülközőt. A miniszterek és a képviselők munka helyett a Facebookon gyalázkodnak és uszítanak” – állította szombat délelőtti Facebook-posztjában Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke szerint továbbra is hallgat az országos tisztifőorvos és a belügyminiszter a székesfehérvári kórház ügyében, Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig „ a Facebookon uszít”, miközben egyre több szülő áll ki az intézményben történtek miatt. „Három hete nincs iható víz a székesfehérvári kórházban. De tulajdonképpen tisztálkodni sem tud a július 27. óta frissen szült több száz édesanya” – írta.
Mint arról beszámoltunk, pénteken megszólalt az az édesanya, akinek a nyolchónapos kislányánál kimutatták, hogy Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött Székesfehérváron, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, ahol éppen a fertőzésveszély miatt van vízkorlátozás. Azóta nyilvánosság elé állt egy apa is, aki azt állította, hogy vajúdó felesége szobájába bejártak a vízvezeték-szerelők az egészségügyi intézményben:Újabb szülő állt a nyilvánosság elé a székesfehérvári kórház ügyébenAz ügyészséghez fordultak a székesfehérvári kórházban történtek miattAz ügyészséghez fordultak a székesfehérvári kórházban történtek miatt
„Eközben több száz kórteremben 35-40 fokban szenvednek a betegek. Eközben naponta állnak le és gyulladnak ki a vonatok. Eközben tolvajok akadálytalanul betörnek a kecskeméti katonai reptére és magukkal viszik a MIG-29-es repülők alkatrészeit. Eközben zuhan az ipar, szárnyal az infláció és a lakások ára” – sorolta Magyar Péter.Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit vitték elMegszólalt az Országos Kereskedelmi Szövetség, az élelmiszerek vártnál nagyobb drágulása azt mutatja, hogy az árrésstop hosszabb távon hatástalan az inflációval szemben