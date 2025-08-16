egészségügy;Orbán-kormány;Orbán Viktor;Székesfehérvár;uszítás;Magyar Péter;Tisza Párt;

Korábbi felvétel

Magyar Péter: Orbán Viktor bedobta a törülközőt

A Tisza Párt elnöke szerint a miniszterek és a képviselők „munka helyett a Facebookon gyalázkodnak és uszítanak”. 

„A kormány »háborús veszélyhelyzetben« nyaral. Orbán Viktor bedobta a törülközőt. A miniszterek és a képviselők munka helyett a Facebookon gyalázkodnak és uszítanak” – állította szombat délelőtti Facebook-posztjában Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint továbbra is hallgat az országos tisztifőorvos és a belügyminiszter a székesfehérvári kórház ügyében, Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig „ a Facebookon uszít”, miközben egyre több szülő áll ki az intézményben történtek miatt. „Három hete nincs iható víz a székesfehérvári kórházban. De tulajdonképpen tisztálkodni sem tud a július 27. óta frissen szült több száz édesanya” – írta.

Mint arról beszámoltunk, pénteken megszólalt az az édesanya, akinek a nyolchónapos kislányánál kimutatták, hogy Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött Székesfehérváron, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, ahol éppen a fertőzésveszély miatt van vízkorlátozás. Azóta nyilvánosság elé állt egy apa is, aki azt állította, hogy vajúdó felesége szobájába bejártak a vízvezeték-szerelők az egészségügyi intézményben:

„Eközben több száz kórteremben 35-40 fokban szenvednek a betegek. Eközben naponta állnak le és gyulladnak ki a vonatok. Eközben tolvajok akadálytalanul betörnek a kecskeméti katonai reptére és magukkal viszik a MIG-29-es repülők alkatrészeit. Eközben zuhan az ipar, szárnyal az infláció és a lakások ára” – sorolta Magyar Péter. 