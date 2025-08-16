Összeomlott az online jegyvásárlás a MÁV-nál

MÁV;online jegyvásárlás;online jegyértékesítési rendszer;

2025-08-16 14:06:00 CEST

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés, az állami vasúttársaság szerint a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem – közölte a MÁV-csoport.

Az állami vasúttársaság tájékoztatása szerint a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. Addig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás – tette hozzá közleményében a MÁV.