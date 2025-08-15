Elesett a Keleti pályaudvar, ezúttal egy biztosítóberendezési hiba miatt

MÁV;meghibásodás;Keleti pályaudvar;biztosítóberendezés;

2025-08-15 19:06:00 CEST

Most a Keleti pályaudvarnál akad egy kis gond a biztosítóberendezéssel. A hiba szinte minden irányban átírja a menetrendet. Több vonat nem közlekedik, helyettük pótlóbuszokat, Volán- és metrójáratokat ajánlanak.

„Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását Budapesten a Keleti pályaudvarnál. Kollégáink már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán; a Keletiből induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani. Utasaink elnézését kérjük!” – posztolta Facebook-oldalán a Mávinform. Mint kiderült a kijavítandó hiba nem is olyan kicsi, hiszen szinte a teljes péntek délutáni, esti menetrendet átszabja. Emiatt felhívják az utasok figyelmét, hogy a vonatjegyek érvényesek az M2-es és az M4-es metrón, valamint a H8-as HÉV-en a vonatjegyek is érvényesek. Utóbbinál azért akadt még egy apró probléma: a H8-as HÉV helyett ugyanis az Örs vezér tere és Cinkota között karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik.

– A Budapestről Gyömrőre, Gödöllőre, Aszódra, Hatvanba, Isaszegre, valamint ezekről a településekről a főváros felé tartó Volán járatokon a vonatjegyek is érvényesek. Az Örs vezér tere és Kőbánya felső között pótlóbuszok is közlekednek, melyek az Örs vezér terén a metró melletti Volán megállóból indulnak – tették hozzá, majd egy hosszú felsorolást tettek közzé arról, hogy milyen változásokat okoz a biztosítóberendezés hibája.

Ennek alapján a Budapest – Hatvan – Miskolc vonalon a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Budapest – Újszász – Szolnok – Békéscsaba vonalon az S60-as vonatok a Keleti pályaudvarról :50-kor indulnak Szolnokra, kivéve a Keletiből 17:50-kor induló S60-as, mely csak Kőbánya felsőtől közlekedik. Emiatt a Keletiből 18:05-kor Békéscsabára induló Békés InterCity (IC 748) Szolnokig minden állomáson és megállóhelyen megáll. Szolnok felől csak Rákosig közlekednek. A Budapest – Békéscsaba közötti InterCityk és InterRégiók Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

A Budapest – Győr – Bécs / Sopron / Szombathely vonal változásai: a Bécsből 14:42-kor a Keleti pályaudvarra elindult Lehár EC (EC 147) Kelenföldig közlekedik, a Keleti pályaudvarról 18:40-kor Bécsbe induló Lehár EC (EC 340) Kelenföldtől közlekedik.

A Budapest – Pécs vonalon a Pécsről 15:14-kor a Keleti pályaudvarra elindult Mecsek InterCity (IC 803) csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, onnan az M4-es metróval utazhatnak tovább. A Keleti pályaudvarról 19:53-kor Pécsre induló Mecsek InterCity 8IC 818) csak Budapest-Kelenföldtől közlekedik, odáig az M4-es metróval utazhatnak.