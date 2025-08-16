Melania Trump levelet küldött Vlagyimir Putyinnak az Ukrajnából elrabolt, Oroszországba hurcolt gyerekekről

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;fogvatartás;gyerekrablás;Melania Trump;orosz-ukrán háború;

2025-08-16 20:55:00 CEST

Férje és az orosz elnök alaszkai találkozóján nem vett részt a first lady, és a levelének részleteit sem hozták nyilvánosságra.

Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump személyes levelében Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szólt az ukrajnai és oroszországi gyermekek nehéz helyzetéről – írja a Reuters szombaton a küldeményről, amiről amit még pénteken értesültek a Fehér Ház két meg nem nevezett tisztviselőjétől. Mint elmondták, a levet az amerikai elnök adta át személyesen az orosznak az alaszkai csúcstalálkozójukon. A szlovén Melania Trump nem vett részt az alaszkai úton.

A tisztviselők nem árulták el a levél tartalmát, azon kívül, hogy az orosz-ukrán háború alatt elrabolt gyermekeket említi benne a first lady. Arról a Népszava is beszámolt még idén júniusban, hogy az amerikai Yale Egyetem szakértőinek becslése szerint akár 35 ezer ukrán gyermek is sínylődhet orosz fogságban. Megállapításaik egybeesnek a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság álláspontjával, hogy a gyermekrablás háborús bűncselekmény. Korábban emiatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot is Vlagyimir Putyin ellen, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a jövőbeni béke egyik fő feltételeként említette az elrabolt gyerekek visszaküldését szülőhazájukba.

A Reuters is kiemeli, hogy az ukrán gyerekek Oroszországba való elhurcolása különösen érzékeny kérdés Ukrajna számára. – Több tízezer gyermeket raboltak el családjuk vagy gyámjaik beleegyezése nélkül Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre, és ez megfelel az ENSZ-egyezményben foglalt népirtás definíciójának – írják. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország több millió ukrán gyermeknek okozott szenvedést és sértette meg emberi jogaikat a 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta.

Andrij Szibiha az X-en igazi humanista cselekedetnek nevezte Melania Trump gesztusát. – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök háláját fejezte ki ezért a first ladynek a szombati, Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során. Moszkva korábban azt állította, hogy ők csak a gyremekek védelmében szállították el őket véd „egy háborús övezetből”. Utóbbi meglehetősen érdekes, mert a néhány nap híján három és fél éve tartó háborúról Vlagyimir Putyin vezette Oroszország soha nem ismerte el, hogy az ami, hanem mindig „különleges katonai műveletről” beszéltek csak.