Melania Trump levelet küldött Vlagyimir Putyinnak az Ukrajnából elrabolt, Oroszországba hurcolt gyerekekről

Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump személyes levelében Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szólt az ukrajnai és oroszországi gyermekek nehéz helyzetéről – írja a Reuters szombaton a küldeményről, amiről amit még pénteken értesültek a Fehér Ház két meg nem nevezett tisztviselőjétől. Mint elmondták, a levet az amerikai elnök adta át személyesen az orosznak az alaszkai csúcstalálkozójukon. A szlovén Melania Trump nem vett részt az alaszkai úton.
A tisztviselők nem árulták el a levél tartalmát, azon kívül, hogy az orosz-ukrán háború alatt elrabolt gyermekeket említi benne a first lady. Arról a Népszava is beszámolt még idén júniusban, hogy az amerikai Yale Egyetem szakértőinek becslése szerint akár 35 ezer ukrán gyermek is sínylődhet orosz fogságban. Megállapításaik egybeesnek a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság álláspontjával, hogy a gyermekrablás háborús bűncselekmény. Korábban emiatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot is Vlagyimir Putyin ellen, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a jövőbeni béke egyik fő feltételeként említette az elrabolt gyerekek visszaküldését szülőhazájukba.
A Reuters is kiemeli, hogy az ukrán gyerekek Oroszországba való elhurcolása különösen érzékeny kérdés Ukrajna számára. – Több tízezer gyermeket raboltak el családjuk vagy gyámjaik beleegyezése nélkül Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre, és ez megfelel az ENSZ-egyezményben foglalt népirtás definíciójának – írják. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország több millió ukrán gyermeknek okozott szenvedést és sértette meg emberi jogaikat a 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta.Akár 35 ezer ukrán gyermek is sínylődhet orosz fogságban
Andrij Szibiha az X-en igazi humanista cselekedetnek nevezte Melania Trump gesztusát. – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök háláját fejezte ki ezért a first ladynek a szombati, Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során. Moszkva korábban azt állította, hogy ők csak a gyremekek védelmében szállították el őket véd „egy háborús övezetből”. Utóbbi meglehetősen érdekes, mert a néhány nap híján három és fél éve tartó háborúról Vlagyimir Putyin vezette Oroszország soha nem ismerte el, hogy az ami, hanem mindig „különleges katonai műveletről” beszéltek csak.Háborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen a Nemzetközi BüntetőbíróságÁllami repülőgépekkel deportáltak ukrán gyerekeket Oroszországba még a háború kitörése előtt