Európai vezetők szerint Oroszország nem vétózhatja meg Ukrajna uniós és NATO-csatlakozását

Európai Unió;Donald Tusk;Alexander Stubb;európai államfők;Ursula von der Leyen;António Costa;Emmanuel Macron;Trump-Putyin találkozó;Friedrich Merz;Sir Keir Starmer;Giorgia Meloni;orosz-ukrán háború;

2025-08-16 15:23:00 CEST

Franciaország és Finnország elnöke, Németország kancellárja, a brit, az olasz és a lengyel miniszterelnök Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója után háromoldalú tárgyalást szervezne Volodimir Zelenszkij részvételével.

„Ahogy Trump elnök mondta, nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás. Ahogy az elnök előre látta, további tárgyalásokra van szükség, beleértve Zelenszkij elnökkel való hamarosan történő találkozóját is” – jelentette ki a német szövetségi kormány honlapján közzétett közös nyilatkozatban az orosz-ukrán háború befejezéséhez vezető út további menetéről Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A kontinens vezető politikusai nyilatkozatukban rögzítették, hogy szombat reggel Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta őket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában folytatott előző napi találkozójáról, egyben üdvözölték erőfeszítéseit az Ukrajnában történő öldöklés, az orosz háború befejezése és az igazságos és kitartó béke elérése érdekében. Leszögezték, hogy ezek után készen állnak arra, hogy Trump elnökkel és Zelenszkij elnökkel együttműködve egy háromoldalú csúcstalálkozót szervezzenek európai támogatással.

– Elismerjük, hogy Ukrajnának rendíthetetlen biztonsági garanciákra van szüksége szuverenitásának és területi integritásának hatékony megvédéséhez. Üdvözöljük Trump elnök kijelentését, miszerint az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani. A „hajlandók koalíciója” készen áll az aktív szerepvállalásra. Nem szabad korlátozásokat bevezetni az ukrán erőkre és harmadik országokkal való együttműködésükre. Oroszország nem vétózhatja meg Ukrajna útját az EU-hoz és a NATO-hoz – szögezték le, kiemelve:

Ukrajnának kell döntenie a területével kapcsolatos kérdésekről. A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

„Továbbra is támogatjuk Ukrajnát. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy többet tegyünk Ukrajna további megerősítése érdekében, hogy véget vessenek a harcoknak, és igazságos és tartós békét érjenek el. Amíg az öldöklés Ukrajnában folytatódik, készen állunk arra, hogy fenntartsuk a nyomást Oroszországra. Továbbra is szigorítjuk a szankciókat és más gazdasági intézkedéseket, hogy nyomást gyakoroljunk Oroszország háborús gazdaságára, amíg igazságos és tartós béke nem jön létre. Ukrajna számíthat rendíthetetlen szolidaritásunkra, miközben olyan béke felé törekszünk, amely védi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit” – áll az európai vezetők, másként a hajlandók koalíciója nyilatkozatában.