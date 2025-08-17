Vlagyimir Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adjon át csak úgy még egy Pest vármegyényi területet az oroszoknak

Ukrajna;orosz megszállás;

2025-08-17 09:28:00 CEST

Ennek a fejében hajlandó lenne kivonni az orosz katonai egységeket egy összesen nagyjából Debrecen méretű területről.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump egy olyan béketervről is tárgyalt pénteken az alaszkai Anchorage-ben, amelynek értelmében Oroszország hajlandó lenne kivonulni néhány kisebb, jelenleg megszállt ukrán területről. Ennek fejében Ukrajnának több olyan területet is át kellene adnia, amely most most még a fennhatósága alá tartozik a Donyeck és Luhanszk megyét magában foglaló Donbasz régióban.

Erről a koncepciót ismerő források számoltak be a Reutersnek. Ukrajnának teljes egészében kivonulna a délkeleti Donyeck és Luhanszk megyéből, ahol még mintegy 6600 négyzetkilométert tart az ellenőrzése alatt. Ennek a fejében az orosz hadsereg kivonulna az északkeleti Szumi és Harkiv megyéből, ahol több kisebb zárványban összesen 440 négyzetkilométernyi területet foglalt el. az oroszok pedig vállalnák azt is, hogy befagyasztják a harcokat a Herszon és Zaporizzsja megyében húzódó fronton. Viszonyítási alapként ez azt jelenti, hogy Vlagyimir Putyin még egy Pest vármegye nagyságú területre (Pest vármegye 6393,14 négyzetkilométeres) biztosan rá akarja tenni a kezét Ukrajnában, és nagylelkűen visszaadna egy Debrecen méretű területet (Debrecen 461,666 négyzetkilométeres) az ukránoknak.

Bár erről amerikaiak nem beszélnek, Vlagyimir Putyin elvárja azt is, hogy legalább az Egyesült Államok ismerje el az orosz fennhatóságot a 2014-ben annektált Krím félsziget felett. , hogy a hivatalos elismerést csupán az Egyesült Államoktól, vagy valamennyi nyugati országtól, illetve Ukrajnától is elvárnák. Ukrajna és nyugati szövetségesei eddig egyértelműen elutasították, hogy ezt jogilag elismerjék.

A hírek szerint Vlagyimir Putyin a nyugati szankciók részleges enyhítését is feltételül szabná, bár egyelőre nem egyértelmű, hogy ez kizárólag az Európai Unió intézkedéseire vagy az amerikai korlátozásokra is vonatkozna. Vlagyimir Putyin abba nem megy bele, hogy Ukrajna NATO-tagja legyen, de abba igen, hogy kapjon nyugati biztonsági garanciákat. Emellett Oroszország azt is követelné, hogy az orosz nyelv hivatalos státuszt kapjon ukrán régiókban vagy akár az egész országban, valamint hogy az orosz ortodox egyház akadálytalanul működhessen Ukrajna területén.