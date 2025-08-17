Szijjártó Péter és Szergej Lavrov jól megbeszélte, mi történt Alaszkában

Oroszország;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;

2025-08-17 11:20:00 CEST

Az valamiért nem került szóba, hogy Oroszország beavatkozik a szuverén Magyarország belügyeibe.

Telefonon egyeztetett egymással az orosz és a magyar külügyminiszter.

Szijjártó Péter közlése szerint megerősítette, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdeke a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszatérése Közép-Európába. Azt is elmondta, hogy a kormány nagyra értékeli a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ biztonságosabb hely. „Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” – zárta sorait Szijjártó Péter.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a beszélgetésben nem tértek ki arra a szuverén Magyarországot érintő súlyos befolyásolási kísérletre, amelyről mi is hírt adtunk.

A közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés, a KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) a minap kiadott egy közleményt, amelyben nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni.