Magyar Péter magyarázatot követel az orosz nagykövettől, hogy pontosan milyen céllal avatkozik be a Kreml a magyar belügyekbe

Oroszország;külföldi beavatkozás;orosz nagykövet;Magyar Péter;

2025-08-14 12:45:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint „tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen”, és 34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába. A magyar hatóságoktól pedig azt kérte, hogy védjék meg az ország szuverenitását.

„34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába, ismét leplezetlenül akarja befolyásolni a magyar választók döntését” – közölte Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta: „1991 júniusában hagyta el hazánkat az utolsó szovjet katona. Most újra itt vannak az embereik, hol fedésben dolgoznak, hol nyíltan. Tudjuk, mire készülnek: dezinformáció, fenyegetés, hekkerek, digitális trollfarmok, lejáratás, zsarolás.” Majd azzal folytatta:

„Tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen. Egy külföldi, nem szövetséges ország aktívan beavatkozik az országunk belügyeibe.”

Az ügy előzménye, hogy nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. A KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) ugyanis kiadott egy közleményt, amit a Magyar Távirati Iroda (MTI) is lehozott, és amiben a Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétlik el.

Az SZVR helyzetértékelése szerint az orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.

Magyar Péter szerdán az országjárása balatonfüredi állomásán már egyszer reagált az ügyre. Akkor azt mondta, „összenő, ami összetartozik”, majd leszögezte: nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól. Csütörtöki posztjában pedig nehezményezte, hogy az orosz beavatkozás ellenére a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Bizottság és az ügyészség nem intézkedik.

„A legerősebb magyar párt vezetőjeként, a kormányzásra készülő TISZA és minden magyar ember nevében azonnali magyarázatot követelek Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe”

– üzente Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke továbbá azt kérte, hogy a jövőben tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását. „A magyar hatóságoktól elvárjuk, hogy haladéktalanul végezzék el a feladatukat: a jogszabályoknak megfelelően és az esküjükhöz méltóan védjék meg hazánk szuverenitását és nemzetünk biztonságát!” – zárta bejegyzését az ellenzéki politikus.