Magyar Péter magyarázatot követel az orosz nagykövettől, hogy pontosan milyen céllal avatkozik be a Kreml a magyar belügyekbe

„34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába, ismét leplezetlenül akarja befolyásolni a magyar választók döntését” – közölte Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta: „1991 júniusában hagyta el hazánkat az utolsó szovjet katona. Most újra itt vannak az embereik, hol fedésben dolgoznak, hol nyíltan. Tudjuk, mire készülnek: dezinformáció, fenyegetés, hekkerek, digitális trollfarmok, lejáratás, zsarolás.” Majd azzal folytatta:
„Tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen. Egy külföldi, nem szövetséges ország aktívan beavatkozik az országunk belügyeibe.”
Az ügy előzménye, hogy nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. A KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) ugyanis kiadott egy közleményt, amit a Magyar Távirati Iroda (MTI) is lehozott, és amiben a Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétlik el.Nyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés
Az SZVR helyzetértékelése szerint az orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.Magyar Péter kijelentette, hogy nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól
Magyar Péter szerdán az országjárása balatonfüredi állomásán már egyszer reagált az ügyre. Akkor azt mondta, „összenő, ami összetartozik”, majd leszögezte: nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól. Csütörtöki posztjában pedig nehezményezte, hogy az orosz beavatkozás ellenére a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Bizottság és az ügyészség nem intézkedik.
„A legerősebb magyar párt vezetőjeként, a kormányzásra készülő TISZA és minden magyar ember nevében azonnali magyarázatot követelek Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe”
– üzente Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke továbbá azt kérte, hogy a jövőben tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását. „A magyar hatóságoktól elvárjuk, hogy haladéktalanul végezzék el a feladatukat: a jogszabályoknak megfelelően és az esküjükhöz méltóan védjék meg hazánk szuverenitását és nemzetünk biztonságát!” – zárta bejegyzését az ellenzéki politikus.