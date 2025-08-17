Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint Ozora a pokol kapuja

kábítószer;drog;Horváth László;Ozora fesztivál;

2025-08-17 13:41:00 CEST

A fideszes politikus azt állítja, nem akar cenzúrát sehol sem, de...

Nem akarja cenzúrázni az előadókat a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, ugyanakkor jelezte, hogy dolgoznak olyan megoldáson, amely segít egyértelművé tenni: bizonyos tartalmak nem tolerálhatók.

Horváth László a Mandinernek adott nyilatkozatában – a Pogány Induló nevének említése nélkül – arról beszélt, hogy feltehető a kérdés: van-e felelőssége egy előadónak, különösen akkor, ha tízmilliók nézik a videóit, köztük kiskorúak és fiatalkorúak is. Véleménye szerint a válasz egyértelmű, és „nagyon komoly felelőssége van”, ezt nem rázhatja le magáról, mint kutya a vizet.

Hozzátette: ezek az előadók jelentős bevételekre tesznek szert, miközben visszaigazolják azt, hogy a kábítószer nem veszélyes, vagy kétségbe vonják a kormányzat kábítószer-ellenes fellépését. – De nem ők azok, akik belenéznek egy családtag szemébe, ha egy befüvezett sofőr által okozott balesetben meghal egy vétlen autós, nem ők helyszínelnek egy gyilkosság után, ahol valaki bódult állapotban lemészárolja a családját – fogalmazott.

Horváth László hangsúlyozta, ezzel nem azt állítja, hogy az előadók bárkit is kábítószer-fogyasztásra ösztönöznének, ugyanakkor mindaz, amit sugallnak, közvetítenek, az pontosan elég ahhoz, hogy az eddig is a kábítószer fogságában lévők (főleg a hátrányos helyzetű fiatalok) ne is próbáljanak meg változtatni az életükön. Majd ha az előadók arról énekel, hogy az iskola érték, a munka és család érték, akkor végre kimondható lesz, hogy végre ő is megértette, hogy mi az ő valódi felelőssége ebben a dologban - tette hozzá.

Reményét fejezte ki, hogy idővel maguk az előadók is belátják, érdekük kevesebb olyan tartalmat kínálni, amelyek családellenesek, erőszakra buzdítanak, más csoportok vagy kisebbségek méltóságát sértik, közvetett gyűlöletet szítanak, vagy a kábítószert propagálják.

A kormánybiztos bírálta azokat a fesztiválokat is, amelyek programjuk részeként szerinte a drogfogyasztást kínálják. – Ozora kapcsán viszont itt az idő, hogy végre feltegyük a kérdést: hány embernek kell még ott meghalnia, vagy életveszélyesen megsérülnie, hogy a szervezők végre megértsék, hogy minden évben a pokol kapuját nyitják meg ezzel a rendezvénnyel? – mondta. Hangsúlyozta: nem a fesztiválok betiltása a cél, de a jogkövetést a szervezőktől és a résztvevőktől egyaránt elvárják.