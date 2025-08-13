Nyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés

szuverenitás;orosz titkosszolgálat;Magyar Péter;Tisza Párt;

A Kreml megsérti Magyarország szuverenitását, az MTI asszisztál hozzá.

A Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétli el egy közlemény, amely az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján is szerepel – hívja fel a figyelmet a 444.

A portál megjegyzi, hogy a titkosszolgálati állásfoglalást a Magyar Távirati Iroda (MTI) is hozta. „Az SZVR szerint az Európai Unióban dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét. Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi »rendszerváltás« forgatókönyveit. Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt – idézi az MTI az SZVR helyzetértékelését, amely szerint a közvetlenül Vlagyimir Putyin elnök felügyelete alatt álló orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt. „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.

Az SZVR közlése szerint Ukrajna aktívan bekapcsolódott a magyar kormány „lebontását” célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.