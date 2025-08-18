A Mohu orrára koppintott az Orbán-kormány

hulladék;kormányrendelet;Mohu Mol;visszaváltható palackok;

2025-08-18 11:25:00 CEST

A csomagolóanyagok majdani hulladékkezelése céljából a gyártókra kirótt díjak éves megállapításakor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak figyelembe kell vennie a hulladékkoncessziós cégnél bennragadó visszaváltási díjakat is – derül ki egy minapi, a HVG által szemlézett kormányrendeletből.

Amiként arról korábban beszámoltunk, a Mohunál tavaly a vissza nem váltott palackok után 33 milliárd forint gyűlt fel. Bár a Mol-cég ígérete szerint ezt is „a rendszerre” költik, a mostani módosítás a Mohu hatóságon keresztül érvényesített költségigényét, tehát a gyártók díjemelési nyomását, a beragadt palackdíjjal mérsékli.

A Mohu-elvek és a gyakorlati észlelések közötti ellentmondásokra utalhat a kormány azon módosítása is, hogy a Mol-cég a neki beszedett díjakat beruházásokra is költheti. Sokak szerint ugyanis a Mohu az arra kötelezett élelmiszerboltokba sűrűn leálló, pontatlanul működő, megtelő és bebüdösödő palackgépeket telepített, több és jobb automata helyett. A hulladékcég e tapasztalat tömegességét tagadva inkább a kézi visszaváltásra ösztönözné a kereskedőket. A Mohut érintő hír az is, hogy a hulladékcéget 2022-es alapítása óta irányító Pethő Zsolttól pénteken a posztot Simola József, a Mol-csoport eddigi pénzügyi vezetője vette át.